ŞANLIURFA:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

03 Mayıs 2018 Perşembe 13:03

Siverekli öğrenciler Kudüs için koştu

Şanlıurfa’nın Siverek ilçesinde Kudüs için koşu düzenlendiMerkezi Siverek’te bulunan Siverek-Der tarafından organize edilen ‘Özgür Kudüs için Koşu ve Bayrak enin elinde’ sloganıyla yapılan koşuda ortaokul ile Lise öğrencileri iki...

Siverekli öğrenciler Kudüs için koştu
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş

Şanlıurfa’nın Siverek ilçesinde Kudüs için koşu düzenlendi

Merkezi Siverek’te bulunan Siverek-Der tarafından organize edilen ‘Özgür Kudüs için Koşu ve Bayrak enin elinde’ sloganıyla yapılan koşuda ortaokul ile Lise öğrencileri iki etapta yarıştı. Siverek Remzi Bucak Bulvarından Siverek ilçe Milli Eğitim Müdürlüğü ününe kadar yapılan koşuda 60 öğrenci katıldı. Koşu sonucunda Ahmet Arif Ortaokulundan Ferhat doğan, lise kategorisin de Siverek Türk Telekom Lisesi öğrencisi Bünyamin Benek birinci oldu. Siverek Milli Eğitim Müdürlüğü önünde düzenlenen bir törenle dereceye girenlere ödülleri verildi.

Koşu ile ilgi açıklamada bulunan Siverek-Der Başkanı Sezai Çetin, "Geçen sene şehitlerimiz için bir koşu düzenlemiştik, çok iyi bir rağbet vardı. Bu sene ikincisini yaptığımız koşu da Siverek merkezde bulunan tüm ortaokul ve lise okullarından katılım oldu ve gençlerimiz kıyasıya yarıştı özgür Kudüs için. Her yarışmada olduğu gibi tabii birinci, ikinci ve üçüncüleri olacak ve yarışmamızın da birincileri, ikincileri, üçüncüleri oldu. Yarışmanın kaybedeni yoktu, önemli olan Kudüs için koşmaktı ve bu gerçekleşti. Yarışmaya katılan ve emeği olan herkese teşekkür ediyorum" dedi

Yarışmada Liselerarası yarışmada birinci olan Ferhat Doğan, "Siverek-Der’in yaptığı yarışma da birinci çıktım, çok mutluyum. Kudüs şuan işgal altında, bizde bunu halka duyurmak amacıyla böyle bir programa katıldık. Düzenleyen hocalarımıza çok teşekkür ediyoruz. Kudüs hiçbir zaman Yahudilerin olmayacak, Kudüs daima Müslümanlarından” ifadelerini kulandı

Yapılan koşuda bazı öğrenciler bayılırken, bayılan öğrenciler ambulansa hastaneye kaldırıldı.
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş

NOT: Haber sitemizde Haber Kaynağı belirtilmeyen haberler İhlas Haber Ajansı (İHA)'ya aittir. Haber sitemiz İHA Abonesidir. Kaynağı belirtilmeyen butür Haberleri alıp kullananlar bunun yasal sorumluluklarını kabul etmiş sayılırlar. Ayrıca, Yorum kısmına kredi reklamı, organ kaçaklığını teşvik edici yorum yapanların IP'leri savcılığa verilecektir.



İlgili Galeriler
Kenan Akdoğan'ın Oğlu Muhsin Alper'in Sünnet Düğünü Kenan Akdoğan'ın...
Malatya'yı kana bulayacaklardı Malatya’yı kana...
Malatya'ya 2 şehidin acısı düştü Malatya'ya 2...
Malatya'da ‘Evet' kutlaması Malatya’da ‘Evet’...
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsim
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Yukarı Çık


Bumerang - Yazarkafe


Haberi Oku