ŞANLIURFA:
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16 Ekim 2018 Salı 17:44

Siverek’te işitme engelli öğrenciler için okul yapılacak

Şanlıurfa’nın Siverek ilçesinde ortaokul düzeyindeki işitme engelli öğrencilerin eğitim-öğretim görecekleri okul yapılacakSiverek milli Eğitim Müdürü Nuri Kapanoğlu, ortaokul düzeyinde öğrencilerin okuyacağı İşitme Engelliler Ortaokulu...

Siverek'te işitme engelli öğrenciler için okul yapılacak
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Şanlıurfa’nın Siverek ilçesinde ortaokul düzeyindeki işitme engelli öğrencilerin eğitim-öğretim görecekleri okul yapılacak

Siverek milli Eğitim Müdürü Nuri Kapanoğlu, ortaokul düzeyinde öğrencilerin okuyacağı İşitme Engelliler Ortaokulu için Milli Eğitim Bakanlığı tarafından onay çıktığını söyledi. Yenişehir Mahallesinde bulunan ve atıl durumda bulunan Mustafa Kemal Anadolu Lisesi eski pansiyonunun onarılarak, fiziki şartları işitme engelli çocuklar için hazırlanacak proje ile ilçede bir ilk olacak. İlk etapta 80 öğrencinin eğitim ve öğretim göreceği okulda, sosyal donatılar yanında, kırsal mahalleler ile çevre ilçelerde yaşayan öğrencilerin kalacakları modern pansiyonun yer aldığı okulun ihalesi kısa sürede tamamlanması ve çalışmalara başlanması bekleniyor.

Konu ile ilgili Siverek İlçe Milli Eğitim Müdür Nuri Kapanoğlu yaptığı açıklamada, "İşitme engelli kardeşlerimiz için Milli Eğitim Bakanlığı tarafından İşitme Engelliler Ortaokulu için onay geldiği için ilçemiz ve öğrencilerimiz adına çok mutluyuz. Bu projenin hayata geçmesi için emek ve desteği bulanan herkese teşekkür ediyoruz. Siverek inşallah hep böyle güzel proje ve çalışmalarla gündeme gelecektir. Bizler geleceğimiz olan çocuklarımız için elimizden gelen tüm çalışmaları yapmaya devam edeceğiz” dedi
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