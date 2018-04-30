Siverek’te trafik kazası: 6 yaralı

Şanlıurfa’nın Siverek ilçesinde iki aracın çarpışması sonucu 6 kişi yaralandı.Edinilen bilgilere göre Siverek-Hilvan karayolunun 11’nci kilometresinde Hacı İzolu yönetiminde ki 35 AL 6238 Plakalı otomobil ile sürücüsü öğrenilemeyen...

Şanlıurfa’nın Siverek ilçesinde iki aracın çarpışması sonucu 6 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre Siverek-Hilvan karayolunun 11’nci kilometresinde Hacı İzolu yönetiminde ki 35 AL 6238 Plakalı otomobil ile sürücüsü öğrenilemeyen 06 AD 9209 Plakalı hafif ticari araç kafa kafaya çarpıştı. Araçların çarpışması sonucu Hacı İ ile Gülseren b., Bedriye T., Felemez İ., Fidan İ. ve Melek İ. yaralandı. Yaralılar olay yerine sevk edilen 112 Acil ekipleri tarafından Siverek Devlet Hastanesine kaldırılarak, tedavi altına alındı.

Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.