ŞANLIURFA:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

14 Ekim 2018 Pazar 15:33

Sosyal medyadan belediyeye hizmet tepkisi

Şanlıurfa’nın Siverek ilçesinde belediye vatandaşlar, çektikleri video ile hizmet etmediğini ileri sürdüğü belediye yetkililerine ulaşmaya çalıştı.Yıllardır altyapı sorunun yaşandığı Şanlıurfa’nın Siverek ilçesinde, kış mevsiminin...

Sosyal medyadan belediyeye hizmet tepkisi
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş
banner568

Şanlıurfa’nın Siverek ilçesinde belediye vatandaşlar, çektikleri video ile hizmet etmediğini ileri sürdüğü belediye yetkililerine ulaşmaya çalıştı.

Yıllardır altyapı sorunun yaşandığı Şanlıurfa’nın Siverek ilçesinde, kış mevsiminin yaklaşmasıyla beraber vatandaşları endişe sardı. Özelikle eski evlerin olduğu cadde ve sokaklar şimdiden toz ve çamurdan geçilmez durumda. Söz verildiği halde bir türlü sokakları yapılmayan vatandaşlarda çektikleri videoları sosyal medyada paylaşarak sesini duyurmaya çalışıyor. Haliliye Mahallesi 26’ncı sokaktan yorumlarıyla beraber çekim yapan bir mahalleliden biri, yetkililerin seslerini duymasını ve bir an önce sokaklarının yapılmasını istedi. Cep telefonuyla çekilen görüntülerde, sokağın su ve çamurdan geçilmediği görülüyor. Mahalleliden biri ise konuşmasında ‘ilerde kış mevsiminin olduğunu belirterek, yağmur yağdığında suların evleri basacağını’ söylüyor. Videoyu çeken vatandaş sokakta bulunan yaşlı kadına Zazaca, "Yetkililere müracaat etmediniz" mi, sorusuna ise kadın,"Ben bir bayanım ne yapabilirim, dün buraya geldiler sorunu söyledim, filim ve fotoğraf çekiyorsunuz ama bir icraat yok, halimize bakın’ dedim, elimizden bir şey gelmiyor, adamlar hizmet etmiyor ne yapabiliriz” diye konuştu.

Video çekimine devam eden vatandaş, sokağın yapılması için yetkililere tekrar tekrar rica ediyor.
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş

NOT: Haber sitemizde Haber Kaynağı belirtilmeyen haberler İhlas Haber Ajansı (İHA)'ya aittir. Haber sitemiz İHA Abonesidir. Kaynağı belirtilmeyen butür Haberleri alıp kullananlar bunun yasal sorumluluklarını kabul etmiş sayılırlar. Ayrıca, Yorum kısmına kredi reklamı, organ kaçaklığını teşvik edici yorum yapanların IP'leri savcılığa verilecektir.



İlgili Galeriler
Malatya Vakıflar Bölge Müdürlüğü, Battalgazi İlçesini İhya Etti Malatya Vakıflar...
Yeşilyurt'ta ‘Savunma Sanayi Ve Savaş Makinaları Açık Hava Müzesi' Kuruluyor Yeşilyurt’ta ‘Savunma...
Kenan Akdoğan'ın Oğlu Muhsin Alper'in Sünnet Düğünü Kenan Akdoğan'ın...
Malatya'yı kana bulayacaklardı Malatya’yı kana...
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsim
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Yukarı Çık
banner499
banner529


Haberi Oku