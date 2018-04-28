ŞANLIURFA:
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28 Nisan 2018 Cumartesi 11:39

TED Şanlıurfa Kolejinde Futsal Cup Turnuva heyecanı

Nitelikli eğitiminin yanında kültür, sanat ve sportif faaliyetlerle öğrencilerini geleceğe hazırlayan TED Şanlıurfa Kolejinde, bu yıl ikincisini düzenlediği Futsal Cup Turnuvası heyecanı yaşandı.90 yılık eğitim tecrübesiyle anlamlı projeler...

TED Şanlıurfa Kolejinde Futsal Cup Turnuva heyecanı
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Nitelikli eğitiminin yanında kültür, sanat ve sportif faaliyetlerle öğrencilerini geleceğe hazırlayan TED Şanlıurfa Kolejinde, bu yıl ikincisini düzenlediği Futsal Cup Turnuvası heyecanı yaşandı.

90 yılık eğitim tecrübesiyle anlamlı projeler gerçekleştiren TED Şanlıurfa Koleji, bu kez salon futbolu olarak bilinen Futsal Cup Turnuvası’na ev sahipliği yaptı.

Genel olarak futbola benzeyen, fakat kuralları futboldan farklı olan turnuvaya katılan öğrenciler, ‘centilmenlik’ duygularıyla oynadıkları karşılaşmalarla beğeni topladı. Ailelerin tribünlerde çocuklarına destek verdiği Futsal Cup Turnuvası’nda şampiyon olan takıma kupa ve çeşitli hediyeler verildi. TED Şanlıurfa Koleji Müdürü Arif Kemal Şamat, çocukları modern eğitimin bütün imkanlarından yararlanarak geleceğe hazırladıklarını ifade etti. Öğrenciler arasında kardeşlik ve centilmenlik duygularını geliştirmek, mevcut enerjilerini spora aktarmak, okullar arasındaki birlik ve beraberliğe katkıda bulunmayı amaçladıklarını vurgulayan Şamat, bu çerçevede geleneksel hale getirdikleri vizyon projeleri Futsal Cup Turnuvası’nın ikincisini gerçekleştirdiklerini söyledi. Şamat, “Şanlıurfa’daki okullarımızın katılımı ile yapılan turnuva nefes kesen müsabakalara sahne oldu. Takımlarımızı tebrik eder, başarıların devamını diliyorum” diye konuştu.

Şamat, ödül törenine katılan Şanlıurfa Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Hakan Keşküş, Şube Müdürü Emrah Yaşar ve Karaköprü Belediyespor’un teknik direktörü eski milli futbolcu Mehmet Yozgatlı’ya teşekkür etti.
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