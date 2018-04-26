Tenis oyun dünyası yapım çalışmaları devam ediyor

Şanlıurfa’da spor tesisi altyapısının zenginleşmeye yönelik yatırımlarını sürdüren Büyükşehir Belediyesi tenis dünyası inşaatında sona gelindi.

Ziyaretlerinde Genel Sekreter Abdülkadir Acar’a, Genel Sekreter Yardımcısı Mehmet Emin Yeşiltaş ve Büyükşehir Belediyesi teknik kadrosu eşlik etti. Bir yandan Çocuk ve Gençlik Oyun Dünyası diğer yandan Şanlıurfa Tenis Dünyasını kente kazandırmanın gayreti içerisinde olduklarını ifade eden Genel Sekreter Acar, “İki inşaatımızda tamamlanma aşamasına geldi. Türkiye Tenis Federasyonu Başkanının ifade ettiği gibi Türkiye’nin en büyük en kapsamlı tenis tesisini Şanlıurfa’ya kazandırıyoruz. Tesisimizde uluslararası standartlarda 6 adet tenis kortu yer alıyor. Spor salonları ve diğer aktivite salonları ile gençlerimize hizmet edecek tam donanımlı bir tesis kurduk. Bu kent hizmetin en iyisine layıktır. Projenin hayata geçirilmesinde emeği geçenlere teşekkür ediyorum” diye konuştu.