Toplam 425 akademisyenin katıldığı Uluslararası GAP Tarım ve Hayvancılık Kongresi başladı

Harran Üniversitesi Ziraat Fakültesi ev sahipliğinde yapılan 1’inci Uluslararası GAP Tarım ve Hayvancılık Kongresi başladı.

Osmanbey Yerleşkesi Ziraat Fakültesi Konferans Salonunda başlayan Uluslararası GAP Tarım ve Hayvancılık Kongresine, Ukrayna, İran, Yunanistan, Bulgaristan, Irak, Suriye, Azerbaycan ve Afganistan’dan toplam 425 akademisyen katılıyor. Programın açılışında konuşan Harran Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ramazan Taşaltın, GAP’ın başkenti olan Şanlıurfa’da, tarımın mevcut durumunun tüm yönleriyle ve olabildiğince geniş katılımlı olarak tartışılmasının bir gereklilik olduğunu söyledi. Taşaltın, Ziraat Fakültesi tarafından 1999 yılından bu yana düzenlenen GAP Tarım Kongreleri vasıtasıyla, bölgenin ve ülkenin tarım sorunları ve çözüm önerilerinin geniş katılımlı platformlarda ele alındığını belirtti. Şimdiye kadar ulusal düzeyde düzenlenen kongrenin bu yıl uluslararası düzeyde gerçekleştirildiğini dile getiren Taşaltın, “Tarımın bugünkü durumunu ve geleceğini tartışmayı, sorunları tespit etmeyi, gerçekçi ve pratiğe aktarılabilme şansı yüksek öneriler geliştirmeyi ve tarımın sıkıntıları konusunda kamuoyunun dikkatini çekmeyi hedefleyen bu kongrenin hayırlı olmasını temenni ediyorum. Kongrenin düzenlenmesinde emeği geçen kişi ve kuruluşlara teşekkür ederim” dedi.

Kongrenin açılışında Veteriner Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Murat Sevgili, Ziraat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Recep Gündoğan ve düzenleme kurulu başkanı Prof. Dr. Turan Binici de birer konuşması yaptı. 3 gün boyunca devam edecek olan kongrede 590’ı sözlü, 200’ü poster olmak üzere toplamda 790 bildiri sunulacak.