ŞANLIURFA:
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01 Mayıs 2018 Salı 15:09

Uluslararası Mezopotamya Bisiklet Turu başlıyor

Şanlıurfa GAP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı ile Türkiye Bisiklet Federasyonu iş birliği ve Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesinin katkılarıyla düzenlenecek olan ’Uluslararası Mezopotamya Bisiklet Turu’ başlıyor.Şanlıurfa’dan...

Uluslararası Mezopotamya Bisiklet Turu başlıyor
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Şanlıurfa GAP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı ile Türkiye Bisiklet Federasyonu iş birliği ve Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesinin katkılarıyla düzenlenecek olan ’Uluslararası Mezopotamya Bisiklet Turu’ başlıyor.

Şanlıurfa’dan start alarak Mardin ve Diyarbakır illerini kapsayan 4 günlük Bisiklet Turu için düzenlenecek olan toplantıya, Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin, Mardin Valisi Mustafa Yaman, Diyarbakır Valisi Hasan Basri Güzeloğlu, Büyükşehir Belediye Başkanı Nihat Çiftçi, GAP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanı Sadrettin Karahocagil ve Türkiye Bisiklet Federasyonu Başkanı Erol Küçükbakırcı katılacak.

3 Mayıs günü 6 ülkeden 160 sporcunun katılımı ile Şanlıurfa’dan start alacak bisiklet turu, 690 kilometrelik parkurdan oluşacak. Şanlıurfa-Kızıltepe-Mardin, Nusaybin-Mardin, Mardin-Bismil-Diyarbakır, Diyarbakır-Siverek’in ardından Şanlıurfa’da son bulacak.
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