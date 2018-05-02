‘Uluslararası Mezopotamya Bisiklet Turu’ lansman toplantısı

GAP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı ve Türkiye Bisiklet Federasyonu işbirliği ile Şanlıurfa, Mardin, Diyarbakır illerini kapsayan ve 4 gün sürecek olan ‘Uluslararası Mezopotamya Bisiklet Turu’ için lansman toplantısı düzenlendi.Kentte,...

GAP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı ve Türkiye Bisiklet Federasyonu işbirliği ile Şanlıurfa, Mardin, Diyarbakır illerini kapsayan ve 4 gün sürecek olan ‘Uluslararası Mezopotamya Bisiklet Turu’ için lansman toplantısı düzenlendi.

Kentte, Şanlıurfa, Mardin, Diyarbakır illerini kapsayan ve 4 gün sürecek olan ‘Uluslararası Mezopotamya Bisiklet Turu’ için lansman toplantısı yapıldı. Özel bir mekanda gerçekleştirilen toplantıya, Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin, Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Nihat Çiftçi, Gap Bölge Kalkınma İdaresi Başkanı Sabrettin Karahocagil, Şanlıurfa İl Emniyet Müdürü Veysel Tipioglu, Şanlıurfa Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Hakan Kesküş, Türkiye Bisiklet Federasyonu Başkanı Erol Küçükbakırcı katıldı.

Yarın Şanlıurfa’dan start verilecek olan bisiklet turuna 6 ülkeden toplam 160 sporcu katılacak. Şanlıurfa, Diyarbakır, Mardin illeri arasında 4 etaptan oluşan ve 4 gün sürecek olan turnuvada sporcular toplamda 629 kilometre yol pedal çevirecek.

Toplantıda açıklama yapan Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Nihat Çiftçi, turizmin gelişmesine yönelik yapılan tüm çalışmalara katkı sunacaklarını belirtti.