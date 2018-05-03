Uluslararası Mezopotamya Bisiklet Turu Şanlıurfa’da start aldı

Şanlıurfa’da start alan Uluslararası Mezopotamya Bisiklet Turu, toplam 6 ülkeden 160 sporcunun katılımıyla başladı.

Türkiye Bisiklet Federasyonu ve GAP Bölge Kalkınma İdaresi iş birliği, Şanlıurfa, Mardin ve Diyarbakır Valilikleri ile Büyükşehir Belediyelerinin destekleriyle, başlayan Uluslararası Mezopotamya Bisiklet Turu Şanlıurfa, Mardin e Diyarbakır’ı kapsıyor. Toplam 4 gün sürecek tur, Şanlıurfa’dan başlayarak sırasıyla Mardin, Nusaybin, Bismil, Diyarbakır, Siverek ve son olarak Şanlıurfa’da bitecek. Programda konuşan Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Nihat Çiftçi, "Şanlıurfa, Diyarbakır ve Mardin büyük şehirlerinin katkısıyla Şanlıurfa’da star alıyor. Tabi ki turizm etkisi olacak, huzurlu topraklar, bereketli topraklar. Kültürlerin egemen olduğu topraklar. Huzurun, medeniyettin olduğu bu şehirde dünyaya duyurmuş oluyoruz. Türkiye Bisiklet Federasyonu, GAP Bölge Kalkınma İdaresi ve belediyelerin desteğiyle bizlerin de yardımcı olmak suretiyle ilkini başlattık. İnanıyoruz ki uluslararası alanda diğer yılarda daha güçlü katılımlarla, uluslararası boyuta, Şanlıurfa’mızın bu yönünü çok güzel bir şekilde göstermiş oluruz" dedi.

Türkiye Bisiklet Federasyonu Başkanı Erol Küçükbakırcı da, “Şanlıurfa’da ilk organizasyon olasına rağmen, yerel yönetimler başta olmak üzere valilik, büyükşehir belediyesi, GAP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığının verdikleri ciddi desteklerden dolayı mutluyuz. İnşallah bundan sonraki organizasyonlara belediyelerden aldığımız sözle devam edeceğiz. Bizlere dediler ki, bu organizasyonları ikiye katlayalım, geliştirelim. Şanlıurfa’yı, bölgedeki Adıyaman’ı, Mezopotamya’da olan Mardin ve Diyarbakır’ı biz spor şehri yapma yolunda hızla ilerliyoruz. Bu tür organizasyonlar burada artarak devam edecek" diye konuştu.

Toplam 6 ülkeden 160 sporcu, pedal çevirerek Mardin’e doğru hareket etti.