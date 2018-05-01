Üniversite öğrencileri Viranşehir kırsalındaki ilkokulu baştan sona yeniledi

Gönüllü üniversite öğrencileri, Şanlıurfa’nın Viranşehir ilçesine bağlı Demirci Kırsal Mahallesindeki ilkokulu okulu baştan sona yeniledi.

Yıllardır ihtiyacı olan köy okullarını yenilemeye, eğitim-öğretim alanında farkındalık oluşturan Haliç Üniversitesi Gönüllülük Kulübü, Benim Geleceğim Projesinin 7’nci ayağında Şanlıurfa’nın Viranşehir ilçesine bağlı Demirci ilkokulunda hem sınıfları yeniledi hem de öğrencilerle eğlenceli ve öğretici atölye çalışmaları yaptı. Haliç Üniversitesi Gönüllülük Kulübü üyeleri projede kapsamında masa, sandalye, halı, bilgisayar, projeksiyon, perde, atölye malzemeleri, kostüm, kırtasiye malzemeleri, kitap gibi ihtiyaçların büyük kısmını kendi çabalarıyla karşıladı. Sınıfları boyayan gönüllüler, okuldaki masa ve sandalyeleri de yeniledi.

"Aktivitelerle çocuklar geleceğe hazırlanıyor"

Benim geleceğim projesi ile Türkiye´nin 81 ilindeki köy okullarında ihtiyaç durumuna göre bilişim teknolojileri sınıfı, kütüphane, sosyal aktivite sınıfı, ana sınıfı, oyun odası gibi kalıcı alanlar inşa eden kulüp üyeleri, ayrıca her okulda çocuk istismarı, işaret dili, ebru, tiyatro gibi en az 15 farklı atölye çalışması ile vakit geçirip, etkinlikler düzenleyerek çocuklara rol model ve umut ışığı oluyor. İşaret dili eğitimine büyük önem verdiklerini söyleyen gönüllüler, gittikleri her projede mutlaka bu atölye çalışmasını gerçekleştirdiklerini belirtti. Viranşehir İlçe Milli Eğitim Müdürü Sinan Ateş, Haliç Üniversitesi Gönüllülük Kulübü üyelerini çalışma yaptıkları okulda ziyaret ederek Demirci İlkokulunda sınıfların yenilenmesinden dolayı Haliç Gönüllüleri Kulübüne teşekkür etti. Sinan Ateş, fedakar gönüllüleri Viranşehir Öğretmen Evi şark salonunda yapılan sıra gecesi programına davet ederek yöreye ait yemekler ikram etti.