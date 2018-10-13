Viranşehir’de cinsiyet eşitliğinde büyük başarı

Milli Eğitim Bakanlığı ve Unicef tarafından yürütülen “ Toplumsal Cinsiyet Eşitliğine Duyarlı Okul Standartlarının Yaygınlaştırılması Çalışması” kapsamında Türkiye’nin 81 ilinden seçilen 162 pilot okul arasında Şanlıurfa’yı temsil eden iki okuldan biri olan Viranşehir Fatih Sultan Mehmet Anadolu Lisesi proje kapsamında ortaya koyduğu çalışmalarla Türkiye 2’ncisi oldu.

Yapılan değerlendirmeler neticesinde toplam 9 kategoride ele alınan iyi uygulama örnekleri arasından Fatih Sultan Mehmet Anadolu Lisesinin 3 faaliyeti ödüle layık görüldü. 81 ilden katılan 162 okul arasında İzmir Bornova Anadolu Lisesinden sonra en çok ödül alan ikinci okul oldu.

Elde edilen başarı hakkında bir değerlendirmede bulunan Fatih Sultan Mehmet Anadolu Lisesi Müdürü Süleyman Çelik, ”Okulumuzu toplumsal cinsiyet eşitliğine duyarlı okul standartlarına yükseltmek amacıyla şubat 2018 itibariyle çeşitli faaliyetler yürütmeye başladık. Toplumsal cinsiyet eşitliğine dair yürüttüğümüz bu çalışmaların ses getirmiş olması, Viranşehir’in sosyokültürel yapısını düşündüğümüzde bizim için daha büyük bir anlam ifade ediyor. Gerek aile hayatında gerek meslek hayatında gerekse yaşamın tüm alanlarında kadın-erkek eşitliğine dikkat çekmeye çalıştığımız uygulamalar neticesinde öğrenci, öğretmen ve velilerde ciddi bir farkındalık oluşturabildiğimiz kanaatindeyim. Bu bağlamda okul olarak ilçemizi, ilimizi ve Güneydoğu Anadolu Bölgesini böyle bir proje ile temsil etmek bizim adımıza gerçekten mutluluk verici ” dedi.

Viranşehir İlçe Milli Eğitim Müdürü Sinan Ateş ise, toplumda cinsiyet eşitliğine duyarlı okul standartlarının yaygınlaştırılması çalışmaları uygulamalarının özelde Viranşehir, genelde Şanlıurfa için çok büyük bir başarı olduğunu dile getirdi. Toplumda var olan yanlış bilinen davranışların düzeltilmesi noktasında önemli çözümler olduğunu dile getiren Ateş, bu projelerin ilçe geneline yayılması için çalışmalar yapılacağını, dinimiz açısından da uygun koşullar oluşturulduğunda kadın ve erkeklerin çalışma hayatında eşit bir şekilde yer edinebileceğini belirtti. Milli Eğitim Müdürü Sinan Ateş, projelerin geliştirilmesi noktasında katkısı olan öğretmenleri kutlamayı da ihmal etmedi.

Okulun Bilişim Teknolojileri Öğretmeni Derya Calayır da, “Proje kapsamında okulumuzda münazara etkinlikleri düzenlendi. Tüm branşlarda verilen proje ödevlerinin toplumsal cinsiyet eşitliğini vurgulayıcı nitelikte olmasına özen gösterildi. Öğrenci servislerindeki denetlemelerle özellikle kız öğrencilerin okula devamlılığı daha mümkün kılındı. Meslek tanıtımlarıyla öğrencilerin iş yaşamında cinsiyet eşitliği konusunda bilinçlenmesi amaçlandı. Bu gibi çalışmalarla toplumsal cinsiyet eşitliği ile ilgili kimi kalıp yargıları kırmak ve davranış değişikliği meydana getirebilmek adına somut adımlar atmayı hedefledik ve büyük ölçüde gayemize ulaştık” diye konuştu.