ŞANLIURFA:
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04 Temmuz 2018 Çarşamba 15:11

Yavru kedinin imdadına itfaiye yetişti

Şanlıurfa’da bir apartmanın damında bulunan bir binanın bacasına sıkışan yavru kediyi itfaiye ekipleri kurtardı.Şanlıurfa’nın Haliliye ilçesine bağlı Veysel Karani Mahallesinde bulunan bir apartman bacasına giren yavru kedi mahsur kaldı....

Yavru kedinin imdadına itfaiye yetişti
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Şanlıurfa’da bir apartmanın damında bulunan bir binanın bacasına sıkışan yavru kediyi itfaiye ekipleri kurtardı.

Şanlıurfa’nın Haliliye ilçesine bağlı Veysel Karani Mahallesinde bulunan bir apartman bacasına giren yavru kedi mahsur kaldı. Yavru kedinin miyavlama seslerini duyan apartman sakinleri ise olayı itfaiye ekiplerine bildirdi. İtfaiye ekipleri, apartmanın damında bulunan bacaya sıkışıp mahsur kalan yavru kediyi kurtarıp serbest bıraktı.
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