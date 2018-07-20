ŞANLIURFA:
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20 Temmuz 2018 Cuma 10:28

yerel geçelim Birecik inciri tezgahlardaki yerini aldı

Şanlıurfa’nın Birecik ilçesinde yetişen incir, pazar tezgahlarındaki yerini aldı.Şanlıurfa’nın Birecik ilçesinde tarlalarda yetiştirilen keten köyneği türü incirler pazar tezgahlarındaki yerini aldı. Kilosu 5 liradan satışa sunulan...

yerel geçelim Birecik inciri tezgahlardaki yerini aldı
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Şanlıurfa’nın Birecik ilçesinde yetişen incir, pazar tezgahlarındaki yerini aldı.

Şanlıurfa’nın Birecik ilçesinde tarlalarda yetiştirilen keten köyneği türü incirler pazar tezgahlarındaki yerini aldı. Kilosu 5 liradan satışa sunulan incir, vatandaşlar tarafından da ilgi görüyor. İlk mahsul olması dolayısıyla fiyatının biraz yüksek olduğunu belirten esnaf, önümüzdeki haftalarda fiyatta düşüşün yaşanacağını aktardı.

Pazar esnaflarından Mehmet Ölmez, “İncir sezonumuz başladı. Pazar tezgahlarındaki yerini aldı. Günlük olarak dalından koparılarak pazara getiriliyor. İlk mahsul olduğu için şimdilik fiyatı 5 liradır. Önümüzdeki haftalarda fiyatı düşecektir inşallah. Vatandaşlarımızı pazara bekliyoruz” dedi.

“Fiyatların biraz daha düşmesini bekliyoruz”

Vatandaşlardan Bilal Bozkaya ise fiyatların biraz daha düşmesi gerektiğini belirterek, “Fiyatların biraz daha düşmesi gerekiyor. Genel olarak baktığımızda fiyatlar bir ay öncesine göre daha iyi durumda. Vatandaş olarak tabi biraz daha düşmesini bekliyoruz. Şu an taze meyve ve sebzenin mevsimidir. Ülkemiz sebze ve meyve açısından zengin, o yüzden fiyatların düşeceğini düşünüyorum” diye konuştu.
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