ŞANLIURFA:
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29 Nisan 2018 Pazar 16:13

Yeşeren çınarlar Konya’da

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Yaşlı Destek Programı (YADES) projesi kapsamında 65 yaş üstü 200 vatandaşa Konya gezisi düzenledi.Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı ve Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi tarafından 65 yaş üstü vatandaşların...

Yeşeren çınarlar Konya'da
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Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Yaşlı Destek Programı (YADES) projesi kapsamında 65 yaş üstü 200 vatandaşa Konya gezisi düzenledi.

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı ve Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi tarafından 65 yaş üstü vatandaşların yaşam kalitesini yükseltmek adına başlatılan Yeşeren Çınarlar (YADES) projesi kapsamında 65 yaş üstü vatandaş için bir çok etkinlik düzenleniyor.

Bu kapsamda 65 üstü vatandaşa daha önceden Çanakkale, İstanbul gezisi düzenleyen Büyükşehir Belediyesi, şimdi de Konya gezisi düzenledi. Rehberler eşliğinde Konya’yı gezen yaşlılar ilk olarak Hz. Mevlana türbesi, müzesi ve dergahı, Şemsi Tebrizi Camii ve Türbesi ile Kelebek Vadisini gezdi. Çınarlar ayrıca Türkiye’nin en büyük gıda fabrikalarından biri olan Konya Torku tesislerini gezdiler.

Konaklama ve ihtiyaçlarının Büyükşehir Belediyesi tarafından karşılanan yaşlılar, Büyükşehir Belediyesine ve Nihat Çiftçi’ye desteklerinden ve verdiği önemden dolayı teşekkür ettiler.

YADES projesi

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı tarafından finanse edilerek 07.02.2017 tarihinde, Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Engelliler koordinasyon merkezi bünyesinde kurulan YADES (yeşeren çınarlar) projesinin ilk amaçlarından birisi olan 65 yaş üstü vatandaşlarımızın yaşam kalitesini yükselterek daha sağlıklı, huzurlu ve kaliteli bir yaşam sürmeleri hedeflemektir. Bu hedef doğrultusunda ilgili vatandaşlar için, Büyükşehir Belediyesi tarafından çeşitli hizmetler ve etkinlikler geliştirilmiştir.
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