Şarampole uçan araçta 3 kişi yaralandı

Malatya'nın Hekimhan ilçesinde bir otomobilin kontrolden çıkarak şarampole devrilmesi sonucu 3 kişi yaralandı.

Şarampole uçan araçta 3 kişi yaralandı
Hasan Yağmur
Hasan YağmurGazeteci, Köşe Yazarı, Muhabir, Editör
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Malatya’nın Hekimhan ilçesinde bir otomobilin kontrolden çıkarak şarampole devrilmesi sonucu 3 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, Hekimhan’a bağlı Kocaözü Mahallesi’nde R.G. yönetimindeki 44 BU 115 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole devrildi.

Kaza sonrası çevredeki vatandaşların ihbarı ile olay yerine jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri yönlendirildi. Şarampole devrilen araçta bulunan sürücü ile yolcular D.G. ve M.G. itfaiye ekipleri tarafından çıkarıldı. 112 sağlık ambulansı ile Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi acil servisine kaldırılan yaralıların tedavileri sürerken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Şarampole uçan araçta 3 kişi yaralandı
Şarampole uçan araçta 3 kişi yaralandı
İhlas Haber Ajansı
Hasan Yağmur

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