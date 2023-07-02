Sarıçiçek Yayla Festivaline yoğun katılım

Türkiye'nin en büyük yaylalarından biri olan Sarıçiçek yaylasında üç yıl aradan sonra yeniden düzenlenen yayla festivali yoğun ilgi gördü.

Sarıçiçek Yayla Festivaline yoğun katılım
Hasan Yağmur
Hasan YağmurGazeteci, Köşe Yazarı, Muhabir, Editör
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Türkiye’nin en büyük yaylalarından biri olan Sarıçiçek yaylasında üç yıl aradan sonra yeniden düzenlenen yayla festivali yoğun ilgi gördü.

Malatya’nın Arapgir, Erzincan’ın Kemaliye, Sivas’ın Divriği ilçelerinin kesişim noktasında bulunan Türkiye’nin en büyük yaylalarından biri olan Sarıçiçek Yaylası’nda üç yıl aradan sonra yeniden düzenlenen yayla festivali yoğun ilgi gördü. Selimoğlu Köyü Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği organizatörlüğünde Arapgir Belediyesinin de büyük katkılarıyla gerçekleşen festivale çevre ile ve ilçelerden de çok sayıda vatandaş katılım sağlandı. Etkinlikte katılımcılar davul zurna eşliğinde bol bol halay çekerek eğlendi.

Etkinliğinin bölge turizmi için önemine değinen Arapgir Belediye Başkanı Haluk Cömertoğlu, organizasyon için Selimoğlu Köyü Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı Murat Günday ve yönetim kurulu üyelerine teşekkür etti.

Sarıçiçek Yayla Festivaline yoğun katılım
Sarıçiçek Yayla Festivaline yoğun katılım
Sarıçiçek Yayla Festivaline yoğun katılım
İhlas Haber Ajansı
Hasan Yağmur

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