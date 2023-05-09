Savunma Sanayii Başkanı Deprem Bölgesi Malatya’da

Valiliği ziyaret eden Demir’in Valilik Makamını ziyaretine Malatya Milletvekili Öznur Çalık da katıldı.

Savunma Sanayii Başkanı Prof. Dr. İsmail Demir Valilik Makamında yaptığı açıklamada: “Felaketin boyutunun çok büyük olduğunu belirterek: “Depreme maruz kalan illerimizde çeşitli temaslarda bulunmak üzere ziyaretler gerçekleştiriyoruz. Buradaki ana prensibimiz bölgenin ayağa kalkması noktasında biz ne yapabiliriz? Bunun çalışmasını yaparak deprem bölgesindeki her ile bir dokunuş yapmak istiyoruz.

Ancak depremden etkilenen çok çok sayıda ilimiz var. Bu yüzden deprem bölgesinde yapacağımız yatırımların, başka yatırımları da teşvik etmesini ve bölge sanayicilerinin bu yatırımlar etrafında kümelenmesini teşvik etmeyi amaçlayan bir yaklaşım içerisindeyiz” dedi.

Konut artı iş yeri olmak üzere toplamda 7-8 milyar TL'lik bir yatırım paketinin hayata geçirileceğini söyleyen Savunma Sanayii Başkanı Demir: “Biz burada hem iskân hem istihdam amacı güttük. Çünkü konut yapımları var devam ediyor ama vatandaşlarımızın iş yerlerine de ihtiyaçları olacak.

Çok sayıda hasarlı binamız ve kayıplarımız var. İşte bu yüzden hem bir tesis olsun, tesisin bitişiğinde de konutlar bulunsun ve bu konutlar örnek teşkil edebilecek bir sosyal yapıya sahip olsun istedik ve bu minval üzerine devam ediyoruz.

Tüm şirketlerimizin de kendi çapında elini taşın altına koymasını istedik. Depremin ilk gününden beri bölgede AFAD ile koordineli olarak acil yardımları sahaya sürmek üzere tüm kaynaklarımızı seferber ettik. Bunun dışında geniş bir kaynağı da yatırımlar ve konutlar için ayırmayı planladık” şeklinde konuştu.

Malatya’ya yapılacak olan yatırımın önemine değinen Savunma Sanayii Başkanı Demir: “Malatya'da, savunma sanayi için çok önemli ama savunma sanayinin 3 katı kadar da sivil sektörde ihtiyaç duyulan bir alan olan “Çok Katmanlı Baskılı Devre Üretilmesi” konusunda gerekli çalışmaları yapıyoruz.

Bu projemiz hayata geçtiği zaman 1 milyar TL'nin üzerinde bir yatırım bekliyoruz. Yapacağımız bu yatırımın katma değeri çok büyük olacak. Bu sayede hem ithalatın önüne geçmiş olacağız hem de teknolojide yeni bir boyuta geçmiş olacağız. Bu yatırım sayesinde 300 kişi ile başlayıp 500 kişiye kadar ulaşan bir istihdamın da Malatya'da önü açılmış olacak.

İstihdam edeceğimiz personelin bölgeden olması birinci önceliğimizdir. Yatırım yapılan ilimizde nitelikli personel bulamasak bile o bölgenin insanını eğiterek o bölgede istihdam etmek gibi bir idealimiz var” diyerek sözlerini tamamladı.

Savunma Sanayii Başkanı Demir, Valilik ziyaretinin ardından, Vali Hulusi Şahin, AK Parti Malatya Milletvekilleri Bülent Tüfenkci ve Öznur Çalık, Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, 1. ve 2. Organize Sanayi Bölgesi Müdürleri ve İş insanlarının katılımıyla Organize Sanayi Bölgesinde bir araya gelerek, yapılması planlanan yatırımlara ilişkin istişarelerde bulundu.