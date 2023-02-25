Savunmaya sürpriz isim

Kara Kartal'da yol Adana Demirspor'un başarılı oyuncusu Samet Akaydın'a döndü. Beşiktaş bir yandan maliyetler üzerinde çalışırken, takas sistemine ağırlık veriyor. Transfer başarılı olursa yaz transfer döneminde takıma katılan Tayyip Talha Sunuç ve Samet Akaydın bu sefer kendilerini siyah beyazlı formalarda bulacak. Mavisim Sekler'in yükselişiyle milli takıma seçilen 28 yaşındaki oyuncu, bu sezon 13 lig maçına çıktı ve bir gol kaydetti. Japon Takuma Asano ve Faslı Hakim Ziyech'i Siyah Beyazlılar değerlendiriyor Kartal, turnuva sonunda 2 yıldızla masaya oturmayı planlıyor. Teknik Direktör Şenol Güneş'in haberine göre takviyelerle meşgul olan Siyah casinogalata Beyazlılar, 2 isme odaklandı. Beşiktaş yönetimi, Almanya'da Bochum'da forma giyen Japon futbolcu Takuma Asano ve Fas'ta Chelsea'nin yıldızı Hakim Ziyech'e odaklandı.

Maç sonu röportajı