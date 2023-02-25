Savunmaya sürpriz isim
Kara Kartal'da yol Adana Demirspor'un başarılı oyuncusu Samet Akaydın'a döndü. Beşiktaş bir yandan maliyetler üzerinde çalışırken, takas sistemine ağırlık veriyor. Transfer başarılı olursa yaz transfer döneminde takıma katılan Tayyip Talha Sunuç ve Samet Akaydın bu sefer kendilerini siyah beyazlı formalarda bulacak. Mavisim Sekler'in yükselişiyle milli takıma seçilen 28 yaşındaki oyuncu, bu sezon 13 lig maçına çıktı ve bir gol kaydetti. Japon Takuma Asano ve Faslı Hakim Ziyech'i Siyah Beyazlılar değerlendiriyor Kartal, turnuva sonunda 2 yıldızla masaya oturmayı planlıyor. Teknik Direktör Şenol Güneş'in haberine göre takviyelerle meşgul olan Siyah casinogalata Beyazlılar, 2 isme odaklandı. Beşiktaş yönetimi, Almanya'da Bochum'da forma giyen Japon futbolcu Takuma Asano ve Fas'ta Chelsea'nin yıldızı Hakim Ziyech'e odaklandı.
Maç sonu röportajı
Kulüp yöneticisinin önerdiği 2 futbolcunun teknik heyet tarafından onaylanmasının ardından siyah-beyazlılar, 2 Kartal ismi vermek umuduyla işe koyuldu. Beşiktaş, hücumdaki 2 oyuncuyu turnuva boyunca takip edecek ve Katar'daki macerası sona erdiğinde oyuncunun kulübüyle masaya oturacak. Black Hawks'ın, Dünya Kupası açılış maçında Japonya'ya gol atarak ülkesine galibiyet getiren Asano'yu ve Hırvatistan karşısında imajı güçlü Ziyech'i kadroya katmak istediği anlaşıldı. , borç vermek. Goldeki 2 isme ek olarak Beşiktaş teknik ekibi Dünya Kupası'na katılan takımlardan 4 oyuncunun takibini yapıyor. Şenol Güneş'i Kamerunlu Kevin N'Koudou, Hollandalı Wout Weghorst, Faslı kaptan Hakim Ziyech ve Kanadalı tecrübeli Atiba Hutchinson takip casinogalata giriş ederek bilgi verdi. Hentbol Süper Ligi'nde heyecanlı onuncu hafta başladı. Beşiktaş hentbol takımı Yurtbay Seramik, Sakarya Bş. p. SK ile karşılaşacak. Karşılaşma 26 Kasım Cumartesi günü saat 16:00'da Süleyman Seba Stadı'nda oynanacak. Beşiktaş, ligin 9. haftasında MKE Ankaragücü ile karşılaştı ve 35-27 galip geldi. Bu maç öncesi Beşiktaş 9 maçta 12 puan, 6 galibiyet ve 3 mağlubiyetle ligde 5. sırada yer alıyordu. bu durumda. Sakarya Büyükşehir Belediyesi ise 9 maçta 17 puan, 8 galibiyet ve 1 mağlubiyetle ikinci sırada bulunuyor. Bugünkü heyecan dolu TFF 1. Lig karşılaşması Tuzlaspor - Yeni Malatyaspor maçı ile başlıyor.