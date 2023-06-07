Sedef NERGİZ Türkiye Boks Şampiyonu Oldu

Milli Takım Antrenörü Ramazan YAVUZ şunları söyledi: "Her Şampiyon sporcunun bir çalışma hikayesi vardır. Depremden dolayı etkilenen çok sporcularımız oldu. Onların maça katılmaması bizleri üzdü. Burada bir çok Şampiyon sporcu daha çıkartırdık. Bundan sonra Malatya’mız daha çok başarılar elde etmesi için daha çok çalışacağız. Sedef NERGİZ çok yetenekli ve galibiyetli bir sporcu 2022 yılında spora başlarken kendisi ilerde şampiyon olacağını kendisine ve Ailesine söylemiştim. Allah'a hamd olsun şampiyon olduk. Yeni Olimpiyat Spor Kulübü olarak Malatya'mıza en iyi şekilde hizmet etmeye devam edeceğiz. Bu duygularla bize destek veren herkese teşekkür ederim özellikle Malatya Boks il temsilcisi Murat Tan hocamıza katkı ve desteklerinden dolayı ayrıca teşekkür ediyorum." dedi.

Şampiyon Sedef NERGİZ şunları söyledi: "Bana inanan ve hep yanımda olan aileme teşekkür ederim. İlk günden beri bana inanan ve destek veren hep yanımızda olan Antrenörüm Ramazan YAVUZ'a ne kadar teşekkür etsem azdır. Emeklerinin karşılığını şampiyon olarak ödemem bile azdır. Şimdi sırada Avrupa ve Dünya şampiyonluğu var. Zaman kayıp etmeden hemen Antrenörüm nezaretinde Antremanlarımıza başlayacağım. Yeni şampiyonluklar için elimden geleni yaptığım gibi bundan sonra da yapacağıma kimsenin kuşkusu olmasın. Bu şampiyonluk tüm Malatyalı hemşerilerimize gelsin. Yolumuz uzun...

Bana inanan ve dua eden herkese teşekkür ediyorum.

Malatya Boks il temsilcisi Murat Tan ise şunları söyledi; "Malatya sporcumuz ile gurur duyduk.Bu gurur inan hepimizin....

Malatya adına yarışan yeni Olimpiyat Spor Kulübü sporcumuz Sedef NERGİZ 75 kg tüm rakiplerini yenerek şampiyon oluşmuştur. Başta Antrenörü Ramazan YAVUZ hocamızı ve sporcusu Sedef NERGİZ'i yürekten tebrik ediyorum. İnşAllah uluslararası Arenada Bayrağımızı dalgalandıracağina inancımız tamdır. Bu anlamda bizlere inanıp destek veren Malatya Gençlik ve Spor İl Müdürümüz, Spor şube müdürümüz ve emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Malatya’mıza hayırlı olsun. Bundan sonra Malatya'mız adına yarışan her sporcu kardeşlerimizin yanındayız ve her türlü desteği sağlayacağız. Yaklaşık bir yıldır görevdeyiz. Geldiğimiz günden bugüne bir çok Malatya Boks Şampiyonası yaptık. Meyvelerini almaya başladık. Hakem kursları ve Antrenör seminerleri düzenleyerek yeni bir jenerasyon Malatya’mıza kazandırmaya çalışıyoruz. Aynı şekilde uluslararasında da büyük başarılara imza atacağız. Bu duygu ve düşüncelerle destek veren katkı sağlayan herkese teşekkür ediyorum. Tekrardan Şampiyon olan Sedef NERGİZ'i ve Antrenörü Ramazan YAVUZ'u hocalarımızı tebrik ediyorum." dedi.