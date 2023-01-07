Şehit İs. Asb. Kd. Çvş. Harun Uğur İçin Mevlit Okutuldu
04. 01. 2023 tarihinde görev başında geçirdiği elim bir trafik kazası sonucu Şehit olan İs. Asb. Kd. Çvş. Harun Uğur için, Turgut Özal Camiinde kılınan öğle namazını müteakip Mevlit okutuldu.
Turgut Özal Camii avlusunda kurulan taziye çadırında okunan Mevlide, Vali Hulusi Şahin, AK Parti Malatya Milletvekilleri Öznur Çalık ve Ahmet Çakır, MHP Malatya Milletvekili Mehmet Celal Fendoğlu, 2. Ordu Kurmay Başkanı ve Garnizon Komutanı Tümg. Tuncay Altuğ, İl Jandarma Komutanı J. Kd. Alb. Ercan Altın, İl Emniyet Müdürü Ercan Dağdeviren, Battalgazi Kaymakamı Erkan Savar, İl Müftüsü Şahin Yıldırım, İl Müdürleri, Şehit ve Gazi Dernekleri, Şehidimizin yakınları ve vatandaşlar katıldı.
Mevlit, okunan Kuran-ı Kerim tilavetinin ardından İl Müftüsü Şahin Yıldırım’ın yaptığı dua ile sona erdi.
Mevlit sonrası Vali Şahin ve beraberindekiler, şehidimizin babası Metin Uğur ve şehidimizin yakınlarına başsağlığı dilediler.