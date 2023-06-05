Sel nedeniyle Malatya-Kayseri karayolunda ulaşım kontrollü sağlanıyor

Malatya'nın Darende ilçesinde sağanak sonrası yaşanan sel nedeniyle Malatya-Kayseri kayolunda trafik kontrollü olarak sağlanıyor.

Sel nedeniyle Malatya-Kayseri karayolunda ulaşım kontrollü sağlanıyor
Hasan Yağmur
Hasan YağmurGazeteci, Köşe Yazarı, Muhabir, Editör
TAKİP ET Google News ile Takip Et

Malatya’nın Darende ilçesinde sağanak sonrası yaşanan sel nedeniyle Malatya-Kayseri kayolunda trafik kontrollü olarak sağlanıyor.

Akşam saatlerinde etkili olan sağanak yağış, Malatya’nın Darende ilçesinde de sele neden oldu. Yukarıulupınar Mahallesi mevkiinde etkili olan sel nedeniyle sürüklenen kaya parçaları D-300 Malatya-Kayseri karayolunu kısmen kapatınca trafik yoğunluğu oluştu. İlçedeki tarım alanları da sel suları altında kalırken, jandarma ve polis ekipleri bölgede önlem aldı. Kısmen kapanan yolda araçların kontrollü şekilde geçişine izin veriliyor.

Sel nedeniyle Malatya-Kayseri karayolunda ulaşım kontrollü sağlanıyor
Sel nedeniyle Malatya-Kayseri karayolunda ulaşım kontrollü sağlanıyor
Sel nedeniyle Malatya-Kayseri karayolunda ulaşım kontrollü sağlanıyor
Sel nedeniyle Malatya-Kayseri karayolunda ulaşım kontrollü sağlanıyor
Sel nedeniyle Malatya-Kayseri karayolunda ulaşım kontrollü sağlanıyor
İhlas Haber Ajansı
Hasan Yağmur

Bakmadan Geçme

Battalgazi'de ücretsiz resim kursu
Battalgazi'de ücretsiz resim kursu
Malatya'da LGS sınavı tamamlandı
Malatya'da LGS sınavı tamamlandı
Darende'de köprü yenileme çalışmaları başladı
Darende'de köprü yenileme çalışmaları başladı
Malatya'da ağır hasarlı binaların yıkımına hız verildi
Malatya'da ağır hasarlı binaların yıkımına hız verildi
Görme engelli sporculardan büyük başarı
Görme engelli sporculardan büyük başarı
Malatya'da trafik kazası: 1 yaralı
Malatya'da trafik kazası: 1 yaralı