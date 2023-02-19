Seminerin açılış konuşmasını yapan

Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Mehmet Büyükeksi, hakemliğin genel olarak başarılı geçtiğini söyledi. Büyükekşi, "Genel olarak iyi iş çıkardılar. Ancak bazı maçlarda hatalar yapıldı. Eğitim ve tecrübe çok önemli. Şimdiye kadar algoritmik bir sistem üzerinden hakem atamaları yaptık. 21 Aralık'ta Çin Süper Ligi kulüp başkanlarımızın hepsi gelecek ve maçlarına hakem atayacağız. Seminerde hakemlerin Hugh Dallas ve Pawel Gil'den çok önemli eğitimler aldıklarını söyleyen Başkan Büyükekşi, "Superliga'daki tüm hakemler maçlarını başarıyla tamamladı. Bu testleri TFF sitesine yükleyeceğiz. Bir hakemlik akademisi kuruyoruz. Cerrahpaşa Üniversitesi ile akademi konusunda anlaşma imzalayacağız. Hakemler için standart UEFA eğitimi düzenlemeyi planlıyoruz. Özellikle maç hazırlığı, oyuncu yönetimi, oyun kontrolü, taktiksel pandorabet farkındalık ve beden eğitimi konularında hakem yetiştirmeyi planlıyoruz. Amacımız hakemleri şikayet etmek yerine orta ve uzun süreli antrenmanlarla hakemlerimizi mükemmel hale getirmektir. ” Mehmet Büyükekşi, yabancı VAR hakemleri için uğraşlarından sonuç alamadıklarını söyledi. TFF Başkanı, "Yabancı VAR hakemi getirebileceğimizi söyledik. Ne yazık ki bu konuda olumlu ve yeterince somut bir yanıt alamadık. Diğer tedbirler. Bir tanesi eklendi. Buna ek olarak bazı yeni VAR hakemleri de geldi." , UEFA'da görev yapan hakemlerimiz var. Mete Kalkavan ve Abdulkadir Bitigen ağırlıklı olarak yurt dışı VAR hakemleridir. Onları VAR hakemi olarak almayı planlıyoruz” dedi.

Beşiktaş, Dünya Kupası hazırlıklarına Antalya'da devam ediyor. Siyah beyazlı takımlardan Başkan Ahmed Nur Sebi de Antalya'ya gelerek takımı takibe aldı ve teknik direktör Şen Güneş ile görüştü. Antalya kampında FANATİK'e açıklamalarda bulunan Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, amatör branştan ilk imzanın özellikle mali açıdan önemine dikkat çekti. Chebbe, "Birçok amatör şubemiz var. Bunların başardıklarına amatör gözüyle bakmayın. Çok fazla yükleri var. Haksız rekabet var." Bankalarla, pandorabet giriş holdinglerle, belediyelerle rekabet halindeyiz. Kulübün en büyük giderlerinden biri olan şube sponsorluğumuz var. 105 milyon liralık ücret karşılığında duyarlı üyelerimiz destek verdi. Hepinize teşekkür ederim. Onlar iyi bir iş yapıyor. Kulüplerinizi koruyun. Bu konuda örnek teşkil ettiler.