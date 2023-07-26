Semt konağı öğrencileri sanat sokağını gezdi

Malatya Büyükşehir Belediyesi ve Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) Malatya Temsilciliği işbirliği ile gerçekleştirilen ortaokul öğrencilerine yönelik Yaz Okulu Programları çerçevesinde eğitim gören öğrenciler, Sanat Sokağı'nda bulunan Radyo ve Gramofon Müzesi, Fotoğraf Makinesi Müzesi'ni ve Malatya Kültür Evi'ni gezdi.

Semt konağı öğrencileri sanat sokağını gezdi
Hasan Yağmur
Hasan YağmurGazeteci, Köşe Yazarı, Muhabir, Editör
TAKİP ET Google News ile Takip Et

Malatya Büyükşehir Belediyesi ve Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) Malatya Temsilciliği işbirliği ile gerçekleştirilen ortaokul öğrencilerine yönelik Yaz Okulu Programları çerçevesinde eğitim gören öğrenciler, Sanat Sokağı’nda bulunan Radyo ve Gramofon Müzesi, Fotoğraf Makinesi Müzesi’ni ve Malatya Kültür Evi’ni gezdi.

Türkiye’nin en büyük müzesi vasfına sahip Malatya Radyo ve Gramofon Müzesi ve dünyadaki en büyük fotoğraf makinesi müze sıralamasında üçüncü sırada yer alan Fotoğraf Makinası Müzesi’ni gezen öğrenciler büyük ilgi gösterdi. Malatya Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanlığı’na bağlı semt konaklarında başlayan Yaz Okulu Programlarında verilen eğitimlerin yanı sıra her hafta öğrencilerle sosyal sorumluluk çerçevesinde çeşitli programlar da gerçekleştiriliyor. Yaz okullarında eğitim alan öğrencilerin sosyal alanlarda da faaliyet göstermeleri gerektiğini belirten Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanı Murat Kılınç, Malatya Büyükşehir Belediyesi olarak yaz okullarında eğitimin devam ettiğini söyledi. Kılınç, semt konaklarında öğrenim gören öğrencilerin hem sosyal anlamda hem de stres atmaları noktasında her hafta gezi programları düzenlendiğini belirterek, düzenlenen aktiviteler çerçevesinde bu hafta da Sanat Sokağı’nda bulunan Radyo ve Gramofon Müzesi, Fotoğraf Makinesi Müzesi’ni ve Malatya Kültür Evi’ni gezdiler. Gezilere katılan öğrencilerin hem eğlendiklerini hem de yeni yerlerle tanışma fırsatı bulduklarını vurgulayan Kılınç, öğrencilerin yanı sıra ailelerin de bu gezi programlarına katılmalarını arzu ettiklerini söyledi.

Semt konağı öğrencileri sanat sokağını gezdi
Semt konağı öğrencileri sanat sokağını gezdi
İhlas Haber Ajansı
Hasan Yağmur

Bakmadan Geçme

Malatya'da kışlık bulgur mesaisi başladı
Malatya'da kışlık bulgur mesaisi başladı
Malatya'da kalıcı konutlar hızla yükseliyor
Malatya'da kalıcı konutlar hızla yükseliyor
Malatya'da feci kaza: 1 ölü, 5 yaralı
Malatya'da feci kaza: 1 ölü, 5 yaralı
Başkan Güder'den personele zam müjdesi
Başkan Güder'den personele zam müjdesi
Malatya'da kayısı hasadı sürüyor
Malatya'da kayısı hasadı sürüyor
Yeşilyurt Belediyesi 'Hoş Geldin Bebek' projesiyle ailelerin bebek sevincini paylaşıyor
Yeşilyurt Belediyesi 'Hoş Geldin Bebek' projesiyle ailelerin bebek sevincini paylaşıyor