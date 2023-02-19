Senden başka oyuncu yokmuş gibi sakat bir sakatla oynamak yarayı derinleştirdi

Senden başka oyuncu yokmuş gibi sakat bir sakatla oynamak yarayı derinleştirdi
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Özellikle Dünya Kupası'na gitmeden önce özür dilemek için sakat olduğumu söylediğini unutmadık. Amacınız kupa maçlarına gidip olası sakatlıkları göze almak değil. Bunu da anlayalım. Ama bence bu son şey birlikte ekmek yediğin takıma saygısızlık 55 dakika sakat oynadım ne demek? ! Kulüpte sizden başka kimse olmayacak ve takımınızın oyuncu değiştirme hakkı sona ermiştir. 2000'li yılların başında endüstriyel futbol, ​​kanalsız sanayi vs gibi laflar duyduk. Messi'nin Van Gaal ile nasıl konuştuğunu gördüm ama görünüşe göre Messi haklıymış  Simon Kuper Futbol Asla Futbol değildir kitabıyla taraf değiştirdi ve merhum Metin Kurt'un 'Futbol borsada değil sahada güzeldi' sözüyle futbol betmus düşmanlarına kılıcımızı çekiyoruz. Maç öncesi açıklamalarında ve yasal provokasyonlarında sözlü saldırıya uğramalılar. Şimdi son Dünya Kupası'nda bahisçilerin futbolu  satranca çevirdiğini gördük, bilirsiniz pahasına olursa olsun rakibi tartmak, Rodin'in pozisyonunu düşünmek, karşı kaleye gitmek neredeyse imkansız. Top için bu para macerası, üstelik kısır bir hadım oyununa dönüşmüş İki oyuncuyu eleyin topa basarak Trivela yapan

Karşınızdakini kaldırıp bacaklarınızın arasına veya topu başınızın üzerinden geçirmenize gerek yok. Penaltı bile yok...  para ve futbol yüzünden kulübü bitiriyorsunuz... 40 yaşındaki futbol menajerinin adı "Scouting" olunca zaten her şey belliydi ve futbol evet tzatziki hayır olmazdı Herkes Güney Amerika takımlarının Arjantin-Hollanda maçı sonunda  Van Gaal'a, Weghorst'a karşı tavrından bahsediyor ve Arjantin'e lanet okuyor ama  böyle bir grupta ve bu  çok ciddi karakter saldırısı teması altında olmadığı sürece, aksi betmus giriş takdirde hiçbir futbolcu bunu yapmazdı. hiçbirini yapma seviye, geri kalan süre için. Maç öncesi açıklamalarında ve yasal provokasyonlarında sözlü saldırıya uğramalılar. Messi'nin Van Gaal ile nasıl konuştuğunu gördüm ama görünüşe göre Messi haklıymış Weghorst hakkında söylediklerini etkilemeyeceğim çünkü resimde Weghorst'u görmüyorum ama eminim ki hiçbir takım veya oyuncu, önceden bir olumsuzluk olmasaydı bunu yapmazdı Bay Sixtas'ta F Garden teknik direktörü Veselinovic, maç öncesi bir  röportajda eliyle 5 işaretini verdi. Beşiktaş maçı 5-1 kazandı.

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