Siyah beyazlı ekip, derbiyi 2-1 kaybetti. Ancak kalenin 1 numarasının artık Mert olacağı belli oldu. Hatta daha sonra Gaziantep FK, Adana Demirspor ve Kasımpaşa maçlarında golleri korudu. 33 yaşındaki Mitt, 5 lig maçında 6 gol yerken, Melte Gurnock maç başına 1.2 gol yedi.

Altay'a derbide taraftar tepkisi

Trabzonspor'dan Urkan Chaker ve Fenerbahçe'den Altay Beindell de milli takım kalecileri bu sezon pek iyi performans gösteremediler. Fenerbahçe taraftarı, maltbahis son Galatasaray derbisinde Altey'i yine protesto etti. Hatırlanacağı üzere Altay, devre arasında başantrenör Jorge Jesus'un 'Ben böyle bir ortamda olmak istemiyorum' demesine tepki göstermişti.

Uğurcan Çakır iki maçta kaybetti

Uğurcan Çakır, Stefan Kuntz'un milli takım için ilk tercihiydi ve geçen sezon 38 yıl sonra Trabzonspor'un şampiyonluk mücadelesinde etkili oldu. Çakır bu sezon aynı performansı gösteremedi. Chuckel, Premier Lig'de çıktığı 15 maçta 25 gol yedi. Böylece, maç başına yenilen ortalama gol sayısı 1,6'dır. Uğurcan'ın sayılarını 4-1 kaybeden Vavacars Vatih Karagümrük ve 5-0 kaybeden Corendon Alanyaspor büyük ölçüde bozdu.

Doğal olarak oynanan maç sayısı arttıkça kalecinin kabul ettiği istatistikler de genel olarak artacaktır. Mert Günok'un son 5 haftadaki performanslarına göre üç kaleciyi karşılaştırdığımızda ortaya çıkan tabloya da göz atabiliriz:

Beşiktaş kalecisi Mert Günok, 5 maçta 6 gol kaydetti ve 1.2 gol ortalaması yakaladı. Trabzonspor milli Uğurcan Çakır, son 5 maçta 10 gol kaydetti. Bu nedenle maç maltbahis giriş başına 2 gol yiyor. Fenerbahçe kalecisi Artay Beindell, çıktığı son 5 lig maçında 8 gole engel olamadı.

Kapsamlı değerlendirmede, maç başına yenilen ortalama gol sayısı üç iç saha kalecisi arasında ikinci sırada yer alırken, Melt Junock son 5 maçın en iyi performansında birinci sırada yer alıyor. Mert Günok böyle oynamaya devam ederse A Milli Takım'ın aday havuzuna yeniden dahil olabilir. Bu noktada tüm gözler Stefan Kuntz'da. 2012 yılında ilk kez milli takım oyuncusu olan Gurnock, 22 kez de hilal formasını giydi.