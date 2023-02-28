Şenol Güneş'in gelişiyle Mert Günok'un bir diğer hedefi de milli takım

Şenol Güneş'in yerine Mert Günok kaleyi devraldı eğitmen olarak eur siyahlar ve beyazlar. Hit internet yeteneği, "Black Hawk"taki performansıyla dikkat çekici bir tavır sergiledi. Melter'in Beşiktaş'taki performansının istikrarlı olduğu ve ardından milli takıma dönmeyi planladığı bildirildi. Beşiktaş'ın bu sezon gözden düşen isimlerinden Valentin Rosier için Dünya Kupaları arasındaki antrenman kampı bir doz ilaç gibi! Teknik ekip, Fransız sağ bek için özel bir plan hazırlayarak, deneyimli oyuncunun formunu maksimuma çıkarmayı ve sezonun geri kalanında başarılı ismi en iyi şekilde değerlendirmeyi planlıyor. Beşiktaş'la yollarını viploby ayırmak isteyen Wellington, yönetimin borçlarını tahsil etmezse takımdan ayrılmayacağını söyledi Beşiktaş kadrosundan atılmak isteyen Brezilyalı savunma oyuncusu Welling, Don etmeyeceğini söyledi yıllık 850.000 avroluk maaşının tamamı ödenene kadar izinli.

Siyah beyazlıların yabancıları harekete geçirmek için 14 kişilik kadroda yer açması gerekiyor. Bu anlamda üzerinden kurtulmak isteyen Wellington ayrılmak istemedi. Kaynaklar, Brezilyalı futbolcunun Beşiktaş'la olan sözleşmesinin son yılına girdiğini ve sezon sonuna kadar takımda kalmayı planladığını söylüyor. Diyelim ki Beşiktaş çok görünmez ve çok eksik değil. Oyunculara bireysel olarak bakarsanız Masuaku'yu neden aldınız diye merak ediyorsunuz ama o son maçta kötü oynadı ve rakibine yardım etti. Şenol Güneş'in döneminde Caner'in yerine Umut Meraş geçti, iyi değil mi diyorsunuz? ama soyut. Rossier İlginç bir şekilde Beşiktaş, Rossier'in viploby giriş performansı olmadan şampiyonluğu kazandı. Valere İsmael zamanında da yoktu, Şenol Güneş zamanında da yoktu. Joseph bu takımın kalıcı ismi, lideri ve Ankaragücü maçından beri yok. Redmond'a giderken bir uçurtma aldığımızı ama uçmadığını söyledik. N'Koudou sezona bu şekilde başladı ve ardından her hafta turboyu kesti. Weghorst bence ideal oynadı, performansı iyi dedim, Cenk Tosun Valerien'in görev süresi boyunca yok dedim. Jackson biraz sendeledi ve Saleh'in performansı milli takıma giremediği günden sonra düştü. O sırada yaptığı açıklama ağırdı. Savunma hattı Seth, bildiğimiz Seth değil Wellington, yönetimin borçlarını tahsil etmezse takımdan ayrılmayacağını söyledi.