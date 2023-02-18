Şenol Güneş'in varlığı ona bunu hissettirdi.

Dostça performansına dayanarak söylemiyorum, Beşiktaş'ın Şenol Güneş ile yükseleceğini düşünüyorum.” Türkiye Futbol Ekonomisi Raporu EkoLig, Fişekhane'de basına sunuldu. Türk futbolunun dünyasını ve ekonomisini ortaya koyan rapora göre, Süper Lig kulüplerinin maç günü gelirleri yaklaşık 600 milyon TL'ye ulaştı. Aktif Bank Genel Müdürü Ayşegül Adaca, Çin Süper Ligi kulüplerinin maç günü gelirlerinin arttığını belirterek, "Avrupa'nın en önemli 5 ligi futbolun, ekonominin, Çin Süper Ligi'nin lokomotifi. Salgının etkisinden kurtulan Süper Lig kulübümüz, Covid-19 pandemisinde hızlı bir şekilde toparlanıyor.2019-20 sezonunu baz alan Süper Lig bahiskutusu kulübümüz, özellikle bu sezon maç günü gelirlerini yüzde 10 artırarak 600 milyon TL civarına çıkarmayı başardı. , taraftarlar statlara ve seyircilere dönüyor Maç başına 13 bine yaklaşan bir oran, Süper Lig'in yükselişinin bir kanıtı." 2022 sezonu için lisanslı ürün satışları, isim hakları, sponsorluklar, reklam ve oyun geliri, bilet ve konaklama geliri toplamı, 2021 sezonuna göre %117 arttı. Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor'un 2020-2021 sezonunda 1 milyar 272 milyon 474 bin TL, 2021-2022 döneminde ise 2 milyar 759 milyon TL 34.1 milyon TL geliri bulunuyor.

Fenerbahçe yayın gelirlerinde birinci sırada