Şenol Güneş kazanamaz, rakip kolay kolay kaybetmez Gol dediğimiz oyun mutlaka kazanılmalıdır

Programa göre Şenol Hoca'nın A Milli Takım ve Beşiktaş'taki son dönemini değerlendiriyorum. Şenol Güneş'in kazandığı maçı anlatayım: Serik Belediye maçı. Şanlıurfa spor müsabakaları. Ümraniye Yarışması. Cebelitarık oyunu. Peki Galatasaray maçı? Hayır. Gaziantep maçı? Hayır. Şampiyonlar Ligi şapkası mı? Hayır. Hollanda? Hayır. Karadağ? Hayır. Genelde sorunlar oradan başlar. Adana Demirspor maçı. Beşiktaş rahat kazandı slotcasino diyebilir miyiz? Hayır. Ardından Beşiktaş bu oyunda sorun yaşamaya başladı. Bu maçlar için, daha önce de belirttiğimiz gibi, Beşiktaş'ın işleri tersine çevirmek için bir şeyler yapması gerekiyor. Ama zaten var olanı yapmak artık yeterli değil. Yeni bir şeyler yapmalı.

Salih, Josef, Atiba, Necip gibi... hepsi denedi. Arkasını döndü... bütün kombinasyonları yaptı, sonuç yok. Açıkçası ayrılmak imkansız. Kediotu İsmail de gelemedi. O zamanlar orta sahada mesela Atakan vardı.