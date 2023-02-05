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- Şenol Güneş kazanamaz, rakip kolay kolay kaybetmez Gol dediğimiz oyun mutlaka kazanılmalıdır
Şenol Güneş kazanamaz, rakip kolay kolay kaybetmez Gol dediğimiz oyun mutlaka kazanılmalıdır
Programa göre Şenol Hoca'nın A Milli Takım ve Beşiktaş'taki son dönemini değerlendiriyorum. Şenol Güneş'in kazandığı maçı anlatayım: Serik Belediye maçı. Şanlıurfa spor müsabakaları. Ümraniye Yarışması. Cebelitarık oyunu. Peki Galatasaray maçı? Hayır. Gaziantep maçı? Hayır. Şampiyonlar Ligi şapkası mı? Hayır. Hollanda? Hayır. Karadağ? Hayır. Genelde sorunlar oradan başlar. Adana Demirspor maçı. Beşiktaş rahat kazandı slotcasino diyebilir miyiz? Hayır. Ardından Beşiktaş bu oyunda sorun yaşamaya başladı. Bu maçlar için, daha önce de belirttiğimiz gibi, Beşiktaş'ın işleri tersine çevirmek için bir şeyler yapması gerekiyor. Ama zaten var olanı yapmak artık yeterli değil. Yeni bir şeyler yapmalı.
Salih, Josef, Atiba, Necip gibi... hepsi denedi. Arkasını döndü... bütün kombinasyonları yaptı, sonuç yok. Açıkçası ayrılmak imkansız. Kediotu İsmail de gelemedi. O zamanlar orta sahada mesela Atakan vardı.
Siyah Beyazlılar, Süper Lig 16. Bu akşam Adana Demirspor konuk ediyor. Beşiktaş, Çin Süper Ligi'nin 16. haftasında Adana Demir Spor ile karşılaşacak. Son 5 haftada sadece 1 galibiyet elde eden ve 10 puan toplayan Beşiktaş, bugün deplasmanda Adana Demir Spor ile seyircisi önünde karşılaşacak, 2022'ye galibiyetle veda edecek ve yeni yıla umutla girecek. Vodafone Park'ta saat 20.00'de oynanacak karşılaşmayı hakem Ali Şansalan yönetecek. beIN Sports 1, Beşiktaş ile Adana Demirspor slotcasino giriş arasındaki maçı canlı yayınlıyor. Ligin geri kalan 15 haftasında Beşiktaş haftaya 6 galibiyet 5 mağlubiyet ve 23 puanla 7. sırada girdi. Adana Demirspor 27 puanla 7 bin 6 bin 4. sırada. Siyah beyazlı kulübün basın açıklamasına göre, teknik direktör Şenol Güneş'in seçtiği 23 isim: Mert Günok, Ersin Destanoğlu, Emre Bilgin, Welinton, Tayyip Talha Sanuç, Emrecan Uzunhan, Berkay Vardar, Necip Uysal, Valentin · Rocxier, Tayfur Bingöl, Arthur Masuaku, Umut Merash, Atiba Hutchinson, Joseph de Souza, Salih Uçhan, Kerem Atakan Kesgin, Gedson Fernandes, Kevin Nkoudou, Nathan Redmond, Dele Alli, Jackson Muleka, Cenk Weghorst, Wout Weghorst, Wout Behalwe Saiss ve Ghezzal.