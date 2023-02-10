Şenol Güneş var, ligin ilerlediği, puan farklarının netleştiği bir dönem

Önceki antrenman dönemi ve başarılarıyla yine başarılı olmasını umduk ama baktığınız zaman Beşiktaş, Ketaş Stadyumu'nda değişen bir şey yok. Düşme hattında Beşiktaşlı futbolcular gördük ama bu kadar uzun bir aradan sonra bu takımın daha dinamik, daha hırslı, daha kararlı olması gerekiyor. Şimdi bazı futbolcuların performanslarını yükseltmek için mücadele ettiği görülüyor. Bazı bölgelerde yıkım devam ediyor. Özellikle savunmada ve orta sahada problemler olduğunu fark ettik. Atiba artık eski Atiba değil çünkü onunla Atiba'ya inanıp orta saha oyuncusu olmak zor. Yusuf ne zaman ve nasıl dönecek? Ghezzal nasıl dönecek? Bunlar cevaplanması gereken sorular. Spor Toto Süper Lig'de 15. sırada. Beşiktaş, Pazar günü Gaziantep FK ile 1-1 berabere kaldı. Blackhawks, Joao Figueiredo'nun golüne Wout Weghorst ile yanıt vererek zorlu bir deplasman maçından bir puanlık avantajla ayrıldı.

Beşiktaş 2022'yi galibiyetle bitirmek istiyor.

Başantrenör Şenol Güneş, Gaziantep'te oyuncularının isteklerinden genel olarak memnun ve Adana Demirspor ile oynayacağı 11. maçta bazı değişiklikler hullbet yapması bekleniyor. Deneyimli koçun Masuku'yu sol bek, Saleh'i ise orta saha olarak gördüğü söyleniyor. Şenol Güneş'in henüz N'Koudou ile Redmond arasında karar vermediğini belirtelim. Öte yandan Josef de Sousa, Beşiktaş'ta yaşadığı bir sakatlığı atlattı ancak fiziki gecikme nedeniyle Gaziantep'te forma giyemedi ve durumu belirsizliğini koruyor. Tecrübeli futbolcunun Adana De Millspoor'da forma giyip giymeyeceği son taktik tatbikatın ardından netlik kazanacak.