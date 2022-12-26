Şenol hocanın sıralaması doğrultusunda çalışmalarına başladı.

Bu çalışmaların bir tanesini ise takımın ulaşım sponsoru bitirecek.

ÇEBİ ANLAŞMA SIRASINDA BAHSETMİŞTİ

Siyah beyazlılarda başkan Ahmet Nur Çebi, 2 Ağustos’ta gerçekleştirdikleri Honda ile meydana getirilen ulaşım sponsorluğu anlaşmasında sarf etmiş olduğu “İki ülke içinde oluşan bu birlikteliği kim bilir ilerleyen süreçte takımımıza katılacak Japon bir futbolcu ile ya da Japonya’ya gidecek bir Türk futbolcu taçlandırırız inşallah” sözleri gerçek olmak suretiyle.

JAPONYA iLE KATAR’DA

Özgürlük’te yer edinen habere nazaran; siyah beyazlıların bir Japon oyuncuyu takıma kazandırmak için Honda ile yapmış olduğu görüşmelerde golvar Bochum’da oynayan sağ açık Takuma Asano ön plana çıktı. Japon otomobil devinin şu an ulusal ekip ile Katar’da bulunan 28 yaşındaki futbolcunun Beşiktaş’a transferi mevzusunda çalışmalara başladığı öğrenildi.

İHLALDEN DÖNÜŞ

Bu süre zarfında Asano, Bochum formasıyla 7 maça çıktı ve 1 asist yaparken 6. haftada sakatlandı ve 9 lig maçı kaçırdı. Takımdan iki ay uzak kaldıktan sonra Asano iyileşti ve Dünya Kupası için Japonya milli takımına çağrıldı.

Spor Toto Süper Lig'de geride kalan 13 maçta forma giyen ve geçen sezon gol kovalayan Gómez ve Ümit Bozok nedeniyle umduğu performansı ortaya koyamayan Trabzonspor'da, sorunu çözen forvet bulmak için çalışmalar yoğunlaştı. sorunlar Hattı .

Orta saha ile hücum arasındaki soruna da çare arayan Abdullah Avcı, Dünya Kupası bağlamında orta saha karışıklığına yeni bir formül arayacak.

HARİKA Forvet

Trabzonspor'un son 3 yılda forvet hattına Sherlot ve Cornelius damga vurdu. Norveçli Serloth, çıktığı 49 maçta 33 gol atıp 11 asist yaptı. Kendisinden sonra gelen Cornelius, 49 resmi müsabakada 20 gol atıp 6 asist yaparak şampiyonanın en önemli oyuncularından biri oldu.

Her iki oyuncunun da özelliği, Kuzey Avrupa'dan, İskandinav ülkelerinden gelmeleridir. Bu iki oyuncunun ardından Karadeniz ekibi aradığı golvar giriş forveti bulamadı.

İSKANDİNAVYA'DAN GÜNEY AMERİKA'YA

Trabzonspor bu kez Uruguaylı Gomez'i atağa çevirdi. Ligin 5. haftasında sadece Yumraniyespor karşısında kadroda yer alan Gómez, çıktığı 8 maçta 1 gol kaydetti. Geç gelen Uruguaylı futbolcu, Dünya Kupası'nda Suarez ve Cavani'nin arkasında kendini kanıtlamaya çalışacak.