Serinlemek için girdiği gölette boğuldu

Malatya'da 25 yaşındaki genç serinlemek için girdiği gölette boğuldu.

Serinlemek için girdiği gölette boğuldu
Hasan Yağmur
Hasan YağmurGazeteci, Köşe Yazarı, Muhabir, Editör
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Malatya’da 25 yaşındaki genç serinlemek için girdiği gölette boğuldu.

Battalgazi ilçesinde Gelinciktepe mevkiindeki gölete serinlemek için giren 25 yaşındaki Musa İşli, suda çırpınmaya başlayınca çevredeki vatandaşların yardımı ile sudan çıkartıldı. İhbar üzerine bölgeye gelen sağlık ekiplerinin tüm müdahalesine rağmen genç kurtarılamadı. Olay yerinde polis ekiplerince yapılan incelemelerin ardından gencin cenazesi otopsi için adli tıp kurumu morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

İhlas Haber Ajansı
Hasan Yağmur

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