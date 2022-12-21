SETRA Otobüsler Hangi Motoru Kullanıyor?

SETRA firma olarak Türkiye pazarına resmi anlamda Varsan otomotiv ticaret şirketi tarafından 1984 yılında girmiştir. Bu tarih öncesinde SETRA ve diğer yabancı markalarda satın alma işlemi genel olarak özel ithalat ile yapılırdı. SETRA firması Almanya merkezli bir otobüs üreticisidir.

SETRA Otobüs MERCEDES-BENZ tarafından geliştirilen 428 PS 315 KW gücünde, Euro 6 normuna uygun, sıralı 6 silindirli motoru kullanarak benzersiz bir güç ve çekiş özelliği sunar.

Şehirler arası yolculuklarda kullanılmak üzere 1986 yılında ilk defa SETRA S 228 serisi piyasaya sunulmuştur. Otomotiv tarihinde dönüm noktası sayılabilecek anlardan bir tanesi SETRA adıyla çok yakından ilişkilidir. 1951 yılında SETRA kendinden destekli karoseriye sahip ilk otobüsü piyasaya sunmuştur.

SETRA Otobüslerinin Özellikleri Nelerdir?

SETRA otobüs, ekonomi, yüksek standartları karşılayan konseptlere sahiptir.

SETRA otobüsleri, karayolu taşımacılığını mükemmel hale getirmek için tasarlanmış olup günümüzün yüksek ticari ve teknolojik gereksinimlerini benzersiz bir şekilde karşılamayı ilke edinmiştir.

Kısa gezilerden uzun mesafeli seyahatlere kadar, çok yönlü kullanım amaçlarıyla konforlu yapılarıyla SETRA otobüsler en çok tercih edilen otobüs markası arasında yerini alır.

SETRA çok özel bir araç olmakla beraber son derece yüksek bir tasarım, konfor emniyet ve inovasyon gücüne sahiptir.

SETRA otobüs firması olarak bu zamana kadar bulunduğu çağın en modern otobüslerini üretmek için otto kassbohrerin vizyonunu ve tutkusunu temsil ederek ilerlemiştir.

SETRA için en önemli kural; sürücüler ve yolcular için mükemmel sonucu sunmaya yönelik çalışmalardır.

Setra firmasının en önemli sloganı bir otobüs tekerlek üzerinde hareket eden bir alan, bir mimari eserdir.

Setra otobüs modelleri aşağıdaki gibi sıralanabilir;

Top Class HDH modeli

HDH 531 DT Modeli

Comfort Class modeli

SETRA 519 HDH modeli