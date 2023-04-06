Seyahat Çantasında Olması Gerekenler Nelerdir?

Seyahate çıkmak herkes için iyi organize edilmiş bir valiz yapmayı gerekli hale getirir. Aksi durumda yanımıza almayı unuttuğumuz eksik eşyalar seyahati son derece can sıkıcı bir hale getirebilir.

Bunun önüne geçmek adına seyahat valizinde neler olmalı sorusunu sizler için cevapladık. Bu listede yer alan eşyaları yanınıza aldığınızda seyahatlerinizi sorunsuz bir şekilde gerçekleştirebilirsiniz.

Powerbank

Cep telefonları hayatımızın en önemli parçalarından birisi halini aldı. Özellikle seyahatler esnasında çeşitli bilgileri öğrenmek ya da sevdiğimiz kişilerle haberleşmek için cep telefonlarına ihtiyaç duymaktayız.

Ancak özellikle seyahatler sırasında her zaman cep telefonlarını şarj etme fırsatı bulamayabilirsiniz. İşte bu noktada devreye taşınabilir batarya olarak isimlendirilen powerbankler devreye girer.

Seyahat çantanıza atacağınız dolu bir powerbank ortalama olarak cep telefonunu 3 kez tam dolu olacak şekilde şarj edebilir. Bu da uzun seyahatler için bile oldukça yeterli bir sayıdır.

Boşalan powerbanklerinizi uygun bir yer bulduğunuzda tekrar doldurabilirsiniz. Bu da kullanım sayısını tekrar arttırmanız anlamına gelir.

Seyahat çantasında olması gerekenler arasında powerbanka kesinlikle yer vermenizi öneriyoruz.

Seyahat Yastığı

Uzun süreli uçak ya da otobüs yolculukları sırasında uyumak oldukça zordur. Yolcu koltukları genellikle boynunuzu rahatsız edip ağrımasına neden olabilir.

Bunun önüne geçmek adına seyahat bavulunda olması gerekenler listemizde bulunan seyahat yastıklarına şans verebilirsiniz.

Çeşitli ebat ve malzemelerden imal edilen seyahat yastıkları boynunuzun şeklini alarak seyahat sırasında rahat uyumanıza yardımcı olur.

Özel dolgulu malzemelerden imal edilen seyahat yastıkları boynunuzun çevresini sararak ağrıların ve boyun tutulmalarının önüne geçer.

Oldukça çeşitli ürün skalasına sahip olan seyahat yastıkları şişirilebilen modellere de sahiptir. Bu sayede bavulunuzda çok az yer kaplarlar. Yastığınızı ihtiyacınız olduğu anda şişirebilirsiniz.

Şemsiye

Seyahat sırasında yağmura yakalanmak son derece olasıdır. Özellikle Karadeniz gibi bol yağışa sahip olan yerlere yapacağınız yolculuklarda seyahat çantasında olması gereken eşyalar arasında şemsiye de bulunmaktadır.

Bu arada Karadeniz’e yapacağınız yolculuklar için Trabzon araç kiralama sayfasındaki kiralık araç modellerini inceleyebilirsiniz.

Seyahat çantanıza atabileceğiniz ve katlanabilen küçük boy bir şemsiye sizi ani yağmurlardan koruyacaktır. Oldukça küçük ebatlarda olan şemsiyeler çantanızda çok yer kaplamayan fonksiyonel ürünlerdir.

Şemsiyelerin uçaklara bavul içinde sokulmasında da herhangi bir sakınca yoktur. Eğer kış mevsiminde seyahat yapacaksanız yanınıza şemsiye ile yağmurluk da alabilirsiniz. Bu sizi mevsim koşullarına karşı daha korunaklı hale getirecektir.

Diş Fırçası ve Macunu

Diş fırçası ve macunu son derece kişiye özel ve sağlık açısından önemli ürünlerdir. Kişisel hijyenin önemli bir parçası olan diş fırçası ve macunu seyahat bavulunda olması gerekenler arasında en önemlilerden birisidir.

Bazı oteller buklet malzemeleri arasında diş macunu ve diş fırçası da koymaktadır. Ancak bunlar standart olarak herkes için hazır edilen aynı ürünlerdir.

Diş fırçası ve macunu herkesin diş yapısına uygun yapıda olması gereken ve diş ve diş eti sağlığını yakından etkileyen hijyen ürünleridir.

Bu bakımdan herkese yönelik ürünleri kullanmak ağız sağlığınızı olumsuz etkileyebilir. Gittiğiniz yerde size uygun ağız sağlığı ürünlerini bulma şansını her zaman yakalayamayabilirsiniz.

Kimlik- Ehliyet

Seyahatleriniz sırasında ehliyet ve kimlik gibi resmi evraklarınızı yanınıza almanız gereklidir. Kimlik taşımamak resmi olarak suçtur. Güvenlik güçleri kimlik sorduğunda tebliğ etmekle mükellefsiniz.

Bunun yanında otel gibi yerlere girerken de kimlik göstermeniz gerekir. Ehliyet ise araba kullanabilmek için yanınızda olması gereken belgedir. Ehliyet olmadan araba kullanmak suçtur.

Seyahat etmek üzere gittiğiniz yerde araba kiralamak istediğinizde kimlik ve ehliyete ihtiyaç duyarsınız. Kiralık arabalar ile ilgili olarak bilgi almak üzere Araç Kiralama sayfasını inceleyiniz.

Dolayısıyla seyahatiniz sırasında yasal olarak herhangi bir sıkıntı yaşamamak üzere bu belgeler yanınızda olmalıdır. Kimlik ve ehliyet gibi belgelerinizi küçük bir kartlığa koyarak veya cüzdanınızda taşıyabilirsiniz.

İlaç Organizeri

Seyahat çantasında olması gerekenler arasında en önemlilerinden birisi de ilaçlarınızdır. Acil olarak ya da rutin olarak kullandığınız ilaçlarınızı yanınıza almayı unutmamanız gereklidir.

Bunun için kullanabileceğiniz organizerler son derece faydalı ürünlerdir. Bu organizerler sayesinde kullandığınız ürünleri türlerine göre organize edip bölmelere koyabilirsiniz.

Bu sayede ilaçların karmaşadan kurtulmalarını sağlarsınız. Hem de derli toplu duran ilaçlarınız seyahat bavulunda çok yer kaplamamış olur.

Özellikle acil kullanılması gereken ilaçlarınız varsa bu organizerler oldukça önemli bir işlevi yerine getirirler.İlaç organizerinin içine her ihtimale karşı birkaç tane de yara bandı koyabilirsiniz.

Kulaklık

Seyahatler sırasında müzik dinlemek seyahatinizi daha eğlenceli ve çekilir hale getirebilir. Bugün pek çoğumuz için cep telefonuyla senkronize edilen kulaklardan müzik dinlemek zevkli bir aktivitedir.

Bu bağlamda seyahat bavulunda olması gerekenler listesine kulaklıkları da ekleyebiliriz. Seyahat için sevdiğiniz şarkılardan oluşturacağınız çalma listeleri son derece keyifli bir yolculuk yapmanıza yardımcı olabilir.

Bu noktada dikkat edilmesi gereken konu özellikle kablosuz kulaklıkların şarjlarının bitebilir olmasıdır. Seyahatinizin en keyifli anında biten kulaklık şarjı son derece keyif kaçırıcı olabilir.

Bunun önüne geçmek adına seyahate çıkmadan önce kulaklığınızın şarjını tam doldurabilirsiniz. Ayrıca kulaklığın şarj kablosunu yanınıza alıp gittiğiniz yerlerde de şarj edebilirsiniz.

Atıştırmalık

Seyahat sırasında her zaman istediğiniz tarzda ve özellikte yiyecek bulamayabilirsiniz. Özellikle gluten hassasiyeti, diyabet gibi özel sağlık durumları olanlar için seyahat beslenmesi üzerinde önemle durulması gereken bir konudur.

Seyahat bavulunda olması gerekenlerden en önemlilerinden birisi de atıştırmalıklardır. Burada önemli olan kendi beslenme düzeninize uygun ve sağlığınız için önemli olduğunu düşündüğünüz atıştırmalıkları yanınıza almaktır.

Özel sağlık koşullarınızı en iyi siz bilebilirsiniz. Dolayısıyla her türlü duruma yönelik yiyeceği yanına almakla mükellef olan da sizsiniz. Özellikle şeker hastaları için bu duruma çok dikkat edilmesi gerekir. Ani acıkmaların hayati sonuçları olabilir.

Giysi

Seyahatler sırasında ve sonrasında mevsime ve ortama uygun giyinmek son derece önemlidir. Bu şekilde yolculuğunuz çok daha rahat geçebilir.

Gittiğiniz yerin ve seyahatin koşullarını göz önüne alarak seyahat bavulunuzu hazırlamalısınız. Bu sayede aşırı sıcaktan bunalmanın ya da üşümenin önüne geçebilirsiniz.

Örneğin kış mevsiminde ülkemizin doğu bölgelerine seyahat edeceklerin soğuk havaya karşı yanına kalın giysiler almasında fayda vardır. Aksi durumda üşütüp hasta olmanız mümkünüdür. Çeşitli yerlere yapacağınız seyahatlerde araba kiralama hizmeti almak için Kayseri araç kiralama sayfasını inceleyebilirsiniz.

Yaz ya da ilkbahar mevsiminde seyahat edecekler için de kısa kollu ve şort gibi kıyafetleri seyahat bavuluna koymak mantıklı olacaktır.

Kişisel Hijyen ve Bakım Malzemeleri

Seyahat valizinde neler olmalı sorusunun sıradaki cevabı kişisel hijyen malzemeleridir. Kişisel hijyen ürünleri yerine başka malzeme kullanıldığında sağlık açısında sorunlara neden olabilen ürünlerdir.

Bu noktada gittiğiniz yerlerde istediğiniz malzemeleri bulamayacağınızı varsayıp rutin şampuan, duş jeli ve güneş kremi gibi ürünleri yanınıza alabilirsiniz. Bu sağlık açısından oldukça mantıklıdır.

Ayrıca yolculuk sırasında terleme ve kötü kokmaya karşı yanınıza hoş kokulu parfüm ve deodorantlar almanız da yerinde olacaktır. Uzun süreli seyahatler sırasında bu ürünler oldukça işe yarar olabilir.

Bunun yanında gideceğiniz yerin koşullarına bağlı olarak sivrisinek saldırılarına karşı sinek kovucu cilt ürünlerini de yanınıza alabilirsiniz.

Güneş Gözlüğü

Özellikle güneşli havalarda yapacağınız seyahatler için güneş gözlüğünü seyahat çantanıza mutlaka koymalısınız. Aksi durumda oldukça can sıkıcı bir seyahat yaşayabilirsiniz.

Güneş gözlüğü olmadan güneşe maruz kaldığınızda pek çok sağlık sorunu yaşayabilirsiniz. Ayrıca kozmetik açıdan da çok zor bir durumun içine düşmüş olursunuz.

Bunun önünde geçmek adına ultraviyole özellikli kaliteli bir güneş gözlüğünü yanınıza almanızda fayda vardır. Yanınıza alacağınız güneş gözlüğünün yüz tipinize uygun sertifikalı ürünler olmasına dikkat etmeniz öneriliyor.

Bu konuda sağlıklı ve orijinal ürünler kullanmak göz sağlığı açısından son derece önemlidir. Piyasada satılan kalitesiz güneş gözlüklerini tercih etmek göz sağlığı açısından onarılamaz sorunlara neden olabilir.

Bu yüzden mümkünse bir göz doktoru ile görüştükten sonra doktorunuzun tavsiyelerine uygun güneş gözlüğü kullanmak çok doğru bir tercih olacaktır.

Göz Bandı

Seyahatlerde rahat uyuyabilmek çevredeki ışıklardan dolayı pek mümkün değildir. Özellikle ışığa hassasiyeti olanlar için bu durum daha da zorlayıcı olabilir.

Seyahatlerde gözünüze takacağınız göz bantları yolculuklarda rahat bir uyku çekmenize yardımcı olabilir. Işığın gözünüzü almasını engelleyen bu ürünler uzun süreli seyahatlerde çok işinize yarayabilir.

Bavulunuzda çok az yer kaplayan göz bandını seyahat bavulunda olması gerekenler listesine ekliyoruz. Bu küçük ama etkili eşya seyahat sırasında uyku kalitenizi arttırarak daha dinç olmanızı sağlayacaktır.

Terletmeyen ve anti alerjen malzemeden üretilen göz bantlarını tercih ederseniz yolculuk sırasında herhangi bir cilt sorunu yaşama olasılığının da önüne geçebilirsiniz.

Bu yüzden piyasada satılan kaliteli ve sertifikalı göz bantlarını tercih etmenizi öneririz. Göz bantlarının en hassas organlardan olan gözünüz ile temas halinde olacağı unutulmamalıdır.