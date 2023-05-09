Seyir halindeki kamyon alev alev yandı

Malatya'nın Akçadağ ilçesinde seyir halinde iken kasasında yangın çıkan kamyon kullanılmaz hale geldi.

Seyir halindeki kamyon alev alev yandı
Hasan Yağmur
Hasan YağmurGazeteci, Köşe Yazarı, Muhabir, Editör
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Malatya’nın Akçadağ ilçesinde seyir halinde iken kasasında yangın çıkan kamyon kullanılmaz hale geldi.

Edinilen bilgilere göre, Malatya - Kayseri kara yolu Akçadağ yol ayrımı mevkiinde meydana gelen olayda seyir halinde olan 77 EH 027 plakalı kamyonun kasasında yangın çıktı. Kısa sürede aracı saran yangın ihbar üzerine bölgeye sevk edilen itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Yangında hasar alan araç kullanılmaz hale gelirken olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Seyir halindeki kamyon alev alev yandı
Seyir halindeki kamyon alev alev yandı
İhlas Haber Ajansı
Hasan Yağmur

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