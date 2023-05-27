Seyir halindeki otomobilin motor kısmı alev aldı

Malatya'da seyir halinde motor kısmından alev alan otomobil kullanılmaz hale geldi.

Seyir halindeki otomobilin motor kısmı alev aldı
Hasan Yağmur
Hasan YağmurGazeteci, Köşe Yazarı, Muhabir, Editör
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Malatya’da seyir halinde motor kısmından alev alan otomobil kullanılmaz hale geldi.

Olay, 21.20 sıralarında Malatya-Elazığ karayolu Çamurlu Mahallesi mevkiinde meydana geldi. Elazığ istikametine seyir halinde olan sürücüsü ve plakası öğrenilemeyen otomobilin motor kısmından alev alarak yanmaya başladı. Araç sürücüsünün ihbarı üzerine olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiyenin müdahalesiyle yangın söndürülürken, araç kullanılamaz hale geldi. Yaralananın olmadığı yangınla ilgili inceleme başlatıldı.

Seyir halindeki otomobilin motor kısmı alev aldı
İhlas Haber Ajansı
Hasan Yağmur

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