Şifalı sulara deprem engeli

Malatya'nın Darende ilçesinde bulunan 'Balaban içmeleri' depremde etkilenen tesisin kapalı olması nedeniyle ziyarete açılamıyor.

Şifalı sulara deprem engeli
Hasan Yağmur
Hasan YağmurGazeteci, Köşe Yazarı, Muhabir, Editör
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Malatya’nın Darende ilçesinde bulunan ‘Balaban içmeleri’ depremde etkilenen tesisin kapalı olması nedeniyle ziyarete açılamıyor.

Kahramanmaraş merkezli depremde etkilenen Malatya’nın Darende ilçesinde bulunan ‘Balaban içmeleri’ depremde etkilenen tesisin kapalı olması nedeniyle ziyarete açılamıyor.

Darende-Malatya yolunun 17’inci kilometresinde bulunan içmelerin özellikle sindirim, solunum sistemi, böbrek hastalığı ve birçok hastalığa iyi geldiği bilinirken, vatandaşlar her yıl binlerce kişinin ziyaret ettiği içmelerinde içerisinde bulunduğu tesislerin biran evvel hizmete açılmasını bekliyor.

İhlas Haber Ajansı
Hasan Yağmur

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