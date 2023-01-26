Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 15. haftasında ONVO Büyükçekmece basketbol takımına karşı oynadı

16 ligde 15. sırada yer alan Beşiktaş, 82- mağlup oldu. 69 küme düşme hattında ve ligin sonundalar. Beşiktaş maçı; Ömer Can İlyasoğlu, Jason Rich, Jordan Usher, Gediminas Orelik ve David McCormack beşle başlıyor. İlk çeyreğe 12-16 önde giren Beşiktaş, ilk yarıyı 39-27 geride tamamladı. Final periyoduna 57-52 geride giren Beşiktaş, salonda 82-69 mağlup oldu. Jordan Usher 20 ile maçın en skorer ismi oldu, onu 15 ile Gediminas Örelik ve 9 ile Matthew Mooney izledi. Beşiktaş bu sonuçla 15 haftada 18 puan ve 3 galibiyet alarak şampiyonada 15. sırada yer aldı. düzenlenmiş. Beşiktaş, son Manisa Büyükşehir Belediespol'ün bu haftaki maçını jupiterbahis kazanması halinde ligin ilk yarısını dibe vuracak. Weghorst Beşiktaş'tan ayrıldıktan sonra Jackson, Muleka'nın peşine düşer

Beşiktaş transferindeki gelişme şaşırttı. Egypt Al Ahli, Kongolu siyah beyazlı forvet Jackson Muleka'nın peşinde. Kooora kaynaklarına göre; Mısır ekibi saldırıda sorunlarla karşılaştı ve bunun yerine Muleka'yı 6 aylığına tuttu. Muleka bu sezon 16 maçta 5 gol kaydetti. Beşiktaş, Çin Süper Ligi'nin 19. haftasında Konya ile 3 puan farkla karşılaşacak. Beşiktaş'ın Süper Lig ilk yarı final maçı için bugün Konya'ya gitmesi öncesinde çarpıcı gelişme. Beşiktaş'ın Konya gezisi öncesi sosyal medya hesaplarından paylaşım yapan Beşiktaşlı Josef de Sousa, fotoğrafının altına "Son Dans" notu bıraktı. Basketbol efsanesi Michael Jordan'ın Chicago'daki yıllarını jupiterbahis giriş konu alan dünyaca ünlü belgeselin başlığı altında verilen mesaj, Beşiktaş taraftarları tarafından Joseph'in Beşiktaş'tan olası bir şekilde ayrılması olarak yorumlandı. Joseph daha sonra "Son Dans" gönderisini sildi ve aynı fotoğrafı not bırakmadan paylaştı.

Josef De Souza'nın mesajı:

Weghorst Konyaspor'da Manchester United kadrosundan ayrılırken siyah beyazlı, Wout Zorunlu bir değişiklik olacak Genellikle kanatta forvet pozisyonunda şans bulan Kongolu futbolcunun Konya'daki performansı merakla bekleniyor. Muleka geçen sezon Kasımpaşa formasıyla ligin ikinci yarısını süpürdü ve sezon başında Standard Liège'den 3.3 milyon euro'ya ayrıldı. Toto Süper Lig 19. Hafta maçında Arabam.com Konya Spor ile karşılaşacak olan Beşiktaş, Konya'ya geldi.