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18 Ekim 2018 Perşembe 11:12

Asfaltlanan yollarda çizgi çalışması başlatıldı

Siirt Belediyesi yol yapım ve onarım çalışmaları kapsamında asfaltlanan yollarda, fosforlu boya ile çizgilendirme çalışmaları yapılmaya başlandı.Siirt Belediyesi ve Karayolları Şube Şefliği tarafından ortaklaşa yapılan çizgi çalışmalarının...

Asfaltlanan yollarda çizgi çalışması başlatıldı
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Siirt Belediyesi yol yapım ve onarım çalışmaları kapsamında asfaltlanan yollarda, fosforlu boya ile çizgilendirme çalışmaları yapılmaya başlandı.

Siirt Belediyesi ve Karayolları Şube Şefliği tarafından ortaklaşa yapılan çizgi çalışmalarının Trafikte sürücü ve yayaların güvenliği, ulaşımın daha sağlıklı olması açısından yol çizgilerinin yapım çalışmasına Adliye yolu, Abdurrahman Kavak Caddesi ve Aydınlar Caddesinde yol çizgi çalışmalarının devam ettiği ve tüm yolların 2 gün içinde tamamlanacağı belirtildi.
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