Başkan Karaatay’dan Türkiye birincisine Cumhuriyet altını

Siirt’in Kurtalan Belediye Başkanı Nevzat Karaatay, Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS) P3 puan türünde 1.si olan Kurtalanlı İbrahim Özek’i Cumhuriyet altınıyla ödüllendirdi.

Yaptığı sosyal çalışmalarla adından söz ettiren Kurtalan belediyesi, ilçede ihtiyaç sahibi ailelere periyodik nakdi ve ayni yardımlar, engelli vatandaşlara tekerlekli sandalye, maddi durumu iyi olmayan öğrencilere de eğitim materyalleri desteğini sürdürerek sosyal belediyecilik hizmetlerini sürdürüyor. Belediye hizmet binasında düzenlenen törende konuşan Başkan Karatay, insan odaklı hizmet anlayışı ile hareket ettiklerini, yaşanılır bir Kurtalan bırakmak için tüm imkanları kullandıklarını aktardı. Karaatay, belediyecilik hizmetlerinin yanında sosyal çalışmalara da ağırlık verdiklerini dile getirerek, "İbrahim kardeşimi tebrik ediyorum. Kendisi Türkiye’ye ’Kurtalan’dan süper beyinler çıkıyor’ mesajını vermiştir. Bu vesileyle kendisini bir kez daha kutluyorum" dedi.

Başkan Karatay, Özek’e tam Cumhuriyet altını taktı.