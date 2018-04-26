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26 Nisan 2018 Perşembe 12:49

Başkan Taşkın, mahalle sakinleriyle bir araya geldi

Siirt Belediye Başkan Vekili Ceyhun Dilşad Taşkın, Algül, Ulus, Doğan, Barış ve Bahçelievler mahallelerinde incelemede bulunarak vatandaşlar ile görüş alışverişinde bulundu.Doğan ve Algül mahallelerinde yapılan ve yapılacak çalışmalar...

Başkan Taşkın, mahalle sakinleriyle bir araya geldi
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Siirt Belediye Başkan Vekili Ceyhun Dilşad Taşkın, Algül, Ulus, Doğan, Barış ve Bahçelievler mahallelerinde incelemede bulunarak vatandaşlar ile görüş alışverişinde bulundu.

Doğan ve Algül mahallelerinde yapılan ve yapılacak çalışmalar ilgili incelemelerde bulunan Başkan Taşkın, mahalle sakinleri ile görüşerek vatandaşların taleplerini dinleyip, isteklerini birim müdürlerine iletti.

Park ve Bahçeler Müdürlüğü tarafından başlatılan 22 yeni park çalışmalarını yerinde inceleyen Başkan Vekili Taşkın, parkların bir kısmının ramazan bayramında bitirileceğini belirtti.
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