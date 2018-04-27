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27 Nisan 2018 Cuma 10:20

Başkan Taşkın, öğrencilerle bir araya geldi

Siirt Belediye Başkan Vekili Ceyhun Dilşad Taşkın ’Gençlik Buluşmaları’ kapsamında Evliya Çelebi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri ile söyleşi programında bir araya geldi.Taşkın, Evliya Çelebi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi...

Başkan Taşkın, öğrencilerle bir araya geldi
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Siirt Belediye Başkan Vekili Ceyhun Dilşad Taşkın ’Gençlik Buluşmaları’ kapsamında Evliya Çelebi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri ile söyleşi programında bir araya geldi.

Taşkın, Evliya Çelebi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi konferans salonunda öğrencilerle bir araya gelerek bilgi ve tecrübelerini paylaştı. Siirt Belediyesi çalışmaları hakkında da bilgiler vererek yapılan ve yapılacak olan projeler hakkında da öğrencilere açıklamalar yaptı. Soru ve cevap şeklinde devam eden söyleşi programında öğrencilerden gelen sorulara içtenlikle cevap veren Başkan Taşkın talepleri not aldı.

Daha sonra Okul Müdürü Abdulhadi Kılıçvuran tarafından okul bahçesinde incelemelerde bulunan başkan Vekili Taşkın okuldan ayrıldı.
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