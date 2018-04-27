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27 Nisan 2018 Cuma 16:13

Başkan Vekili Taşkın halkı dinledi

Siirt Belediye Başkan Vekili Ceyhun Dilşad Taşkın, Gökçebağ beldesinde ziyaret ettiği halkın sorunlarını dinledi.Cuma namazını Gökçebağ Ulu Camisi’nde kılan Başkan Taşkın, daha sonra birim amirleriyle taziye evini ziyaret ederek, merhume...

Başkan Vekili Taşkın halkı dinledi
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Siirt Belediye Başkan Vekili Ceyhun Dilşad Taşkın, Gökçebağ beldesinde ziyaret ettiği halkın sorunlarını dinledi.

Cuma namazını Gökçebağ Ulu Camisi’nde kılan Başkan Taşkın, daha sonra birim amirleriyle taziye evini ziyaret ederek, merhume Bedriye Aydın için ailesine başsağlığında bulundu. Kısa bir süre olan dünya hayatında önemli olanın geride hoş bir seda bırakmak olduğunu aktaran Taşkın, halkın yaşamını kolaşlaştıracak hizmetlerde bulunmak için gayret gösterdiklerini aktardı. Taşkın, "Biz burada bir bahçıvan gibi gelip geçiciyiz. Mülk sahibi Allah’tır. Bu beldede huzuru ve halkın yaşam standardını sağlamak için çalışıyoruz. Rabbim bizleri yeryüzünde insanlara hizmet eden kullarından eylesin. Kim hizmet ediyorsa Allah ondan razı olsun" dedi.

Koçpınar Köyü Muhtarı Seyfettin Aydın ise beldede taziye evi ve köy yolu yapımında emeği geçen Belediye Başkan Vekili Taşkın’a teşekkür etti. Başkan Taşkın daha sonra beldede karşılaştığı bir kadının da sorunlarını dinledi. Yaşlı kadın, Türkçe bilmediği için Kürtçe Başkan Taşkın’a yaptığı hizmetlerinden dolayı dua etti.
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