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02 Temmuz 2018 Pazartesi 15:36

Belediye-İş Sendikası kongreye gitti

Türkiye Belediyeler ve Genel Hizmetler İşçileri Sendikası (Belediye-İş) Siirt Şubesi 11. Olağan Genel Kurulu yapıldı.Bir otelin konferans salonunda düzenlenen toplantıda konuşan Şube Başkanı Halit Akınay, katılımdan dolayı herkese teşekkür...

Belediye-İş Sendikası kongreye gitti
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Türkiye Belediyeler ve Genel Hizmetler İşçileri Sendikası (Belediye-İş) Siirt Şubesi 11. Olağan Genel Kurulu yapıldı.

Bir otelin konferans salonunda düzenlenen toplantıda konuşan Şube Başkanı Halit Akınay, katılımdan dolayı herkese teşekkür etti. Konuşmaların ardından yapılan kongrede şube yönetimine Naif Kaçar, İsmail Özer ve Nuri Batur seçildi.
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