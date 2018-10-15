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15 Ekim 2018 Pazartesi 09:59

Dicle Elektrik’in kablo test araçları görevde

Dicle Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi (DEDAŞ) tarafından yeraltı kablolarında yaşanabilecek arızaların çok daha kısa sürede tespit edilerek onarılabilmesi için satın alınan yeni kablo test araçları, Siirt’te de aktif biçimde kullanılıyor.DEDAŞ...

Dicle Elektrik'in kablo test araçları görevde
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Dicle Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi (DEDAŞ) tarafından yeraltı kablolarında yaşanabilecek arızaların çok daha kısa sürede tespit edilerek onarılabilmesi için satın alınan yeni kablo test araçları, Siirt’te de aktif biçimde kullanılıyor.

DEDAŞ Siirt İl Müdürü Naci Obut, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, araç filosuna dahil edilen son teknoloji ile donatılmış kablo test araçları sayesinde artık çok daha kısa sürede arızaların tespit edileceğini söyledi. Obut, "Bu da şirket açısından zaman ve iş gücü kaybını önlerken, tüketici açısından da memnuniyet veriyor. Söz konusu araçlar sayesinde hem ekiplerin arızaları çok daha kısa sürede tespit ederek onarılacak. Bu durum hem bizim açımızdan hem de tüketici açısından çok olumlu sonuçlar doğuruyor. İki taraf da sonuçtan memnun. Kablo test araçlarının sayısının artması ile yeraltı kablolarında yaşanan arızaların neden olduğu uzun süreli elektrik kesintileri de artık ortadan kalktı’’ dedi.
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