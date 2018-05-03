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03 Mayıs 2018 Perşembe 13:21

Ekonomi Bakanlığı teşvik uygulamaları TSO’da anlatılacak

Ekonomi Bakanlığı uzmanlarınca Siirt’teki ihracatçı firmalara Ticaret ve Sanayi Odasında teşvik uygulamaları anlatılacak.Siirt TSO Başkanı Güven Kuzu, konu ilgili yaptığı açıklamada, 4 Mayıs 2018 günü saat 18.30’da Ekonomi Bakanlığı...

Ekonomi Bakanlığı teşvik uygulamaları TSO'da anlatılacak
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Ekonomi Bakanlığı uzmanlarınca Siirt’teki ihracatçı firmalara Ticaret ve Sanayi Odasında teşvik uygulamaları anlatılacak.

Siirt TSO Başkanı Güven Kuzu, konu ilgili yaptığı açıklamada, 4 Mayıs 2018 günü saat 18.30’da Ekonomi Bakanlığı yetkilileri tarafından Siirt TSO konferans salonunda bir toplantı düzenleneceğini, toplantıda ihracatçılara Ekonomi Bakanlığı’nın destek ve faaliyetlerine ilişkin bilgilendirme yapılacağını aktardı. Kuzu, ayrıca firmaların görüş ve önerilerinin alınacağını dile getirerek, "Cuma günü Ekonomi Bakanlığı yetkililerini odamızda ağırlayarak ilimiz ihracatçısı ve yatırımcısının sorunlarını dile getirme fırsatı yakalayacağız. Bu sebeple yatırım ve ihracat teşvikleri konusunda meydana gelen değişikliklerle ilgili bilgi verilecek olan istişare toplantımıza ilgili bütün üyelerimizi davet ediyorum” dedi.

Toplantı, yatırım ve ihracat teşvikleri konusunda soru ve cevap ağırlıklı olacağı belirtildi.
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