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02 Mayıs 2018 Çarşamba 13:12

Eruh’ta etkisiz hale getirilen teröristlere ait silah ve mühimmat ele geçirildi

Siirt’in Eruh ilçesinde etkisiz hale getirilen iki teröriste ait silah ve mühimmatlar ele geçirildi.

Eruh'ta etkisiz hale getirilen teröristlere ait silah ve mühimmat ele geçirildi
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Siirt’in Eruh ilçesinde etkisiz hale getirilen iki teröriste ait silah ve mühimmatlar ele geçirildi.

Siirt Valiliğinden yapılan açıklamada, " İl Jandarma Komutanlığı ve 3. Komando Tugay Komutanlığınca başlatılan Şehit J. Tğm Mustafa Yazgan 2018-20 Operasyonu kapsamında, Eruh ilçesi Payamlı köyü kırsalında tespit edilen bir gurup bölücü terör örgütü mensubu teröristlere yönelik operasyon yapıldı. ATAK taarruz helikopterleriyle yoğun ateş altına alınarak, gri listede arama kaydı bulunan 1 terörist ölü, hakkında Kırmızı Bültenle arama kaydı bulunan 1 terörist de sağ olarak etkisiz hale getirilmiştir. Etkisiz hale getirilen bölücü terör örgütü mensuplarıyla birlikte, 2 adet Kaleşnikof piyade tüfeği, bu tüfeklere ait çok sayıda şarjör, çok miktarda fişek, el bombaları, Mayın/EYP, yapımında kullanılan malzemeler, el dürbünleri, sırt çantaları, İnsansız Hava Araçlarından gizlenmek için kullanılan şemsiyeler ile çok miktarda yaşamsal malzeme ve örgütsel doküman ele geçirilmiştir. Bölgede icra edilen operasyonlar azim ve kararlılıkla aralıksız olarak devam etmektedir” denildi.
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