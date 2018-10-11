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11 Ekim 2018 Perşembe 10:05

İtfaiyeden ‘baca temizliği’ uyarısı

Siirt Belediyesi İtfaiye Müdürü Mizbah Yılmaz, kış mevsimi öncesi muhtemel çatı yangını, doğalgaz ve kömür zehirlenmelerinin önüne geçmek amacıyla ‘baca temizliği’ konusunda uyarıda bulundu.Bacalarda zamanla biriken katran maddesinin...

İtfaiyeden ‘baca temizliği' uyarısı
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Siirt Belediyesi İtfaiye Müdürü Mizbah Yılmaz, kış mevsimi öncesi muhtemel çatı yangını, doğalgaz ve kömür zehirlenmelerinin önüne geçmek amacıyla ‘baca temizliği’ konusunda uyarıda bulundu.

Bacalarda zamanla biriken katran maddesinin alevlenerek çatı yangınlarına sebebiyet verdiğini söyleyen Yılmaz, temizlenmeyen bacaların yangına neden olduğunu, kentte meydana gelen yaklaşık 100 çatı yangının, bacaların temizlenmemesinden kaynaklandığını dile getirdi. Kenar mahallelerin büyük çoğunluğunun kömür sobası kullandığını söyleyen Yılmaz, “Siirt’te kömür kullanan haneler için bu kontrolün yılda en az 2 kere olması büyük önem taşımaktadır. Doğalgaz baca temizliğinin her yıl en az bir kere yapılması gerekiyor. Halkın bu bilinçle hareket etmesi ve herkesin mümkünse her oda da havalandırma menfezi bulundurması gerekiyor. Muhtemel gaz tepmelerinin ve sızarak insanların zehirlemenin önüne geçmek için vatandaşlarımızı uyararak baca temizliklerinin kesinlikle yapılması gerekiyor” dedi.
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