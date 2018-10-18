Kayalıklarda mahsur kalan keçi kurtarıldı

Edinilen bilgilere göre, Tillo ilçesi Çatılı (Sinep) köyü yakınlarındaki kayalıklarda bir keçinin mahsur kaldığı haberi alan AFAD ekipleri, halat yardımıyla keçiyi bulunduğu yerden kurtararak sahibine teslim etti.

Siirt’te kayalıklarda mahsur kalan keçi AFAD ekiplerince kurtarıldı.Edinilen bilgilere göre, Tillo ilçesi Çatılı (Sinep) köyü yakınlarındaki kayalıklarda bir keçinin mahsur kaldığı haberi alan AFAD ekipleri, halat yardımıyla keçiyi...

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