Kızılay’dan annelere yardım paketi ve bebek arabası

Kızılay Derneği Siirt Şubesi, yeni doğum yapan annelere, hoş geldin paketi ve bebek arabasından oluşan hediye paketi verdi.

Siirt Devlet Hastanesinde düzenlenen törene Sağlık İl Müdürü Erol Emre Ömür, Kızılay Derneği Siirt Şubesi Başkanı Yener Tanık ve Kızılay görevlileri katıldı. Kadın doğum ünitelerini gezen görevliler, yeni doğum yapmış annelere, bebeklerin ihtiyaçları olan temel hijyen, giyim eşyası malzemelerini içeren 150 TL’lik yardım paketi ve bebek arabası dağıttı.

Siirt Kızılay Şube Başkanı Yener Tanık, “Kızılayımız kötü günde vatandaşımızın yanında olduğu gibi de bugün yine aynı şekilde vatandaşlarımızın ve hastalarımızın yanındayız. Hayırseverlerin bize yapmış olduğu bağışlarla Siirt Sağlık Müdürlüğü ve Devlet Hastanesi ile yapmış olduğum protokol gereği ilk etapta 170 aileye yeni doğan bebeklere hem anneye yetecek kadar hem bebeğe yetecek kadar bir buçuk iyi aylık hijyen paketi ve içinde bebeğe yetecek kadar alt bezi, zıbını, pijaması ve kremleri 150 TL’lik hediye paketimiz var. Bunu bugün ailelere teslim ettik. İnşallah bundan sonra ki süreçte de ilçelerimize de aynı şekilde ilçe hastanelerinde gidip oradaki hastalarımıza teslim edeceğiz” dedi.

Siirt İl Sağlık Müdürü Erol Emre Ömür de, etkinlikte emeği geçenleri kutladı. Ömür, “Bugün burada toplanmamızın sebebi Kızılay Siirt Şubesiyle İl Sağlık Müdürlüğü arasında gerçekleştirdiğimiz protokolle yeni doğan bebeklerimize hediye paketi ve bir hayırsever vatandaşımız tarafından takdim edilen arabalarının dağıtımı gerçekleştirdik. Amacımız sağlıklı nesiller yetiştirmek sağlıklı bireyler oluşturmak Siirt Devlet Hastanesi yönetimine Kızılay Şube Başkanlığına göstermiş oldukları hassasiyetten ötürü teşekkür ediyorum” diye konuştu.